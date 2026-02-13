Трима на всеки петима войници, изпратени от Ким Чен Ун в Украйна, са ранени или убити

Тима от петима войници, изпратени в Украйна от Ким Чен Ун да се бият на страната на Русия, са ранени или убити, твърди южнокорейското разузнаване.

Около 6000 севернокорейски войници, сражаващи се на страната на Русия във войната срещу Украйна, са убити или ранени, пише южнокорейската информационна агенция Йонхап.

"Около 10 000 севернокорейски войници и 1000 сапьори в момента са разположени в руския Курски регион на фронтовата линия, за да подкрепят войната на Москва с Украйна, съобщи шпионската агенция, като изчисли, че около 6000 севернокорейски войници са убити или ранени", пишат медиите.

Разузнавателната служба заяви още, че приблизително 1100 войници, завърнали се в Северна Корея през декември 2025 г., могат да бъдат преразпределени в Русия, за да участват във войната срещу Украйна.

"Въпреки 6000 жертви, севернокорейските военни са постигнали резултати в придобиването на съвременни бойни тактики и данни за бойното поле, както и в модернизирането на оръжейните си системи с руска техническа помощ", съобщи южнокорейското разузнаване.

Агенцията също така отбеляза, че Пхенян е създал нов отдел за безпилотни летателни апарати и работи по създаването на система, способна да разработва и масово произвежда дронове. През юни севернокорейските държавни медии излъчиха кадри на лидера на страната Ким Чен Ун, който скърби за войниците си, убити по време на войната на Русия срещу Украйна.

През август Ким Чен Ун награди войници и командири на въоръжените си сили, участвали в боевете в Курска област на страната на Русия, и се срещна със семействата на загиналите.