Земетресение с магнитуд 4,2 е регистрирано в южния турски окръг Хатай

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 06:10 ч. местно време (05:10 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 9,27 километра, като епицентърът му е бил в градчето Къръкхан.

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.

(БТА)