Земетресение с магнитуд 4,2 е регистрирано в южния турски окръг Хатай

Трусът е станал рано тази сутрин

20.02.2026 | 08:50 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 06:10 ч. местно време (05:10 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 9,27 километра, като епицентърът му е бил в градчето Къръкхан. 

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението. 
(БТА)

 

земетресение Турция Хатай
