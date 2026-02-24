Тръмп ще се ръководи от Уиткоф и Кушнър при решението си да удари Иран

Решението на президента Доналд Тръмп да атакува Иран до голяма степен ще бъде ръководено от съветите на неговия специален пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер.

Миналата седмица републиканецът заяви, че сериозно обмисля въздушни удари срещу Иран преди окончателните преговори за ядрената сделка в Женева в четвъртък.

САЩ изграждат военното си присъствие в региона, като два от най-големите си военни кораби, USS Gerald R Ford и USS Abraham Lincoln, се приближават до иранския бряг. Те ще бъдат подкрепени от изтребители и военноморски сили.

В понеделник американски служител заяви пред The ​​Guardian, че Уиткоф е част от група, която съветва президента как да процедира с Иран, след като по-късно тази седмица подадат новото си ядрено предложение.

Според източника, президентът е получил множество брифинги за военните варианти, включително един в сряда в Ситуационната зала на Белия дом.

Вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, директора на ЦРУ Джон Ратклиф, министъра на отбраната Пит Хегсет, генерал Дан Дейн, който е и председател на Обединения комитет на началник-щабовете, началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и директора на националното разузнаване Тулси Габард също са сред близкия кръг от съветници на президента.

Според The Guardian, Ванс е по-несигурен относно успеха на ударите срещу Иран поради опасенията на генерал Кейн относно ниския запас от противоракетни системи.

Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че генерал Кейн е "високо уважаван професионалист, чиято работа изисква да предоставя безпристрастна информация на главнокомандващия, което той прави перфектно“, и каза, че не е предлагал личните си виждания в дискусиите.

Обсъждат се няколко варианта, тъй като някои съветници изразиха съмнения относно ефективността на ударите. Други варианти включват разрешаване на Иран да поддържа ограничено обогатяване на уран за медицински изследвания или лечение, както и за гражданска енергия.

Уиткоф заяви, че целта на Америка е да гарантира нулево обогатяване, но иранският външен министър Абас Арагчи по-късно заяви пред CBS, че страната не е готова да се откаже от обогатяването. В интервю за Fox News в неделя специалният пратеник каза, че Тръмп е объркан защо Иран не е "капитулирал“ на фона на струпването на военно присъствие от САЩ в региона.

"Не искам да използвам думата "разочарован“, защото той [Тръмп] разбира, че има много алтернативи, но е любопитен защо не са..., не искам да използвам думата "капитулирали“, а защо не са капитулирали“, каза той.

И двете страни сигнализираха за готовност за война, ако преговорите се провалят, като аятолах Али Хаменей реагира на разполагането на самолетоносачи, като заплаши да ги потопи.