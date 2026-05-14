Офицер от КГБ, манипулатор: Какви са отношенията между Путин и Тръмп?

Михаил Касянов, първият министър-председател на Владимир Путин от 2000 до 2004 г., обясни ексклузивно за Digi24 от каква гледна точка според него руският президент гледа на отношенията си с американския си колега и как той от своя страна е възприеман от Доналд Тръмп.

Михаил Касянов, се посочва, че има две различни нагласи по отношение на отношенията Путин-Тръмп.

"Някои хора смятат, че Путин, от гледна точка на Тръмп, е силен, решителен лидер. Той може да взема решения, много е силен и обяснява намеренията си и затова има някаква химия или симпатия към г-н Путин, и можем да видим това от разказите за техните срещи. Беше в първия му мандат, тоест мандата на Тръмп, беше денят на срещата в Хелзинки... всички я помнят. А сега е срещата в Анкъридж", обясни Касинов.

От друга страна, за Владимир Путин подходът е различен.

"Той е офицер от КГБ и специалист по манипулиране на общественото мнение. Ето защо той вече е оценил и разбрал кой е г-н Тръмп. Той е бизнесмен. Не е държавник. И Путин разбира, че Тръмп се нуждае от сделки, резултати, печалби. Ето защо той води тези преговори, не на ниво външен министър, а както иска Тръмп, на ниво представители на бизнеса. И те обсъждат различни бъдещи проекти. Но специалистите по преговори, в политическата сфера, в сферата на войната, просто по всички тези сътрудничества и въпроси, не участват в този процес", допълва той.

Именно това е проблемът, поради който тези преговори не могат да доведат до желаните резултати според руският дисидент, министър-председател по време на първия мандат на президента Владимир Путин.

Михаил Михайлович Касянов е министър-председател на Русия от 2000 до 2004 г. Преди това е бил първи заместник-председател през 2000 г. и министър на финансите от 1999 до 2000 г. През 90-те години на миналия век работи в администрацията на президента Борис Елцин на различни позиции, преди да се присъедини към първата администрация на президента Владимир Путин. След като напусна правителството през 2004 г. поради разногласия относно икономическата политика, той се превърна в един от водещите критици на президента Путин и лидер на опозицията.