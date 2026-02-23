Пламен Димитров: Натискът над Иран е изцяло по геополитически причини

Въпреки изявленията за военна намеса при жестоко потушаване на протестите в Иран, натискът, който в момента САЩ оказват над тази страна, е изцяло по геополитически причини. Обстановка около Техеран е нажежена главно заради амбицията на американския президент Доналд Тръмп да накара страната да се откаже от ядрената си програма, включително и желанието да обогатява уран, от други военни средства, с които разполага ислямската република - на първо място това са ракетите с по-голям обсег на действие, а също така да спре да финансира и да насърчава политически и военно проирански групировки в различни държави от района на Близкия изток. Това коментира пред БНР-Радио София Пламен Димитров от Българскота геополитическо дружество.

"Тръмп винаги се представял за миротворец и неговото желание е всичко да се размине без военни удари и Иран да отстъпи пред лицето на смазващото военно превъзходство на Съединените щати.

Най-вероятно все още няма решение за нанасяне на удар.

Но поне засега, изглежда малко вероятен напълно мирен изход от кризата. Напрежението се покачва през последните дни. Иран сякаш няма намерение да отстъпва."

Американският президент вече каза, че много лоши неща могат да се случат.

Този четвъртък, на 26 февруари, в Женева ще се проведат мирни преговори.

"Струва ви се, че Доналд Тръмп гледа на евентуални ограничени военни удари като инструмент, с който да направи иранската делегация по-сговорчива в преговорния процес."

ООН няма голям арсенал от инструменти за влияние над Иран, например при жестокото смазване на протестите в страната. Ислямската република е сред страните, които отказват да спазват международните правила, допълни експертът.