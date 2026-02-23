Кой е "Ел Менчо" - мъжът, заради когото Мексико пламна?

Някои в Мексико виждаха мъжа с прякор "Ел Менчо" като защитник на по-нисшите класи, който организираше фиести и даваше играчки на децата в контролираните от него райони. Повечето обаче го познаваха като безмилостния лидер на един от най-мощните и брутални картели за трафик на наркотици в страната, контролиращ потока от кокаин, метамфетамин, хероин и фентанил в Съединените щати.

Немесио Осегера Сервантес, ръководителят на картела "Ново поколение" в Халиско, беше убит на 59-годишна възраст от мексиканските сили за сигурност в неделя.

Властите го свързват с редица обезглавявания, а миналата година в щата Халиско беше открито "ранчо за унищожение", което разполагаше с подземни кремационни пещи и 200 изхвърлени чифта обувки. Картелът е известен и с принудителния труд.

Смята се, че контролът на Осегера върху маршрутите за трафик на наркотици от Латинска Америка до САЩ, използвайки моторници и подводници за превоз на кокаин от Колумбия и Еквадор през Тихия океан, го е направил милиардер. Освен това е обявена награда от 15 милиона долара за главата му.

Макар и по-малко международно известен от картела "Синалоа" на сега лишения от свобода Хоакин "Ел Чапо" Гусман, CJNG е известно име в Мексико, където е популярен с демонстрациите си на ултранасилие и големия си арсенал във военен стил.

Картелът, базиран в щата Халиско, е един от най-агресивните в атаките си срещу военните - включително срещу хеликоптери - и е пионер в изстрелването на експлозиви от дронове и инсталирането на мини. Опитът за залавянето на Ел Менчо, завърши зле през 2015 г., като членове на бандата на картела свалиха армейски хеликоптер с ракетна установка.

През 2020 г. групата извърши нагло покушение с гранати и мощни пушки в сърцето на Мексико Сити срещу тогавашния началник на полицията на столицата, а сега федерален секретар по сигурността.

Специалистът по сигурността Едуардо Гереро заяви през 2021 г., че властите на север и юг от границата на САЩ смятат групата за заплаха за националната сигурност.

"Те разполагат с огромни суми пари, оръжия от последно поколение, паравоенни групировки и превозни средства от военен стил и представляват много сериозно предизвикателство за мексиканското правителство - най-вече в малки и средни градове, където отряд от 50 картелни агенти очевидно може да победи всяка местна полиция."

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) смята картела за толкова мощен, колкото картела Синалоа, с присъствие във всички 50 щата на САЩ. Той е един от основните доставчици на кокаин за американския пазар и подобно на картела Синалоа печели милиарди от производството на фентанил и метамфетамини. Синалоа обаче е отслабена от вътрешни борби след загубата на лидерите си Исмаел "Ел Майо" Замбада и Гузман, които са в ареста в САЩ.

Осегера е роден в семейство на фермери в Наранхо де Чила в щата Мичоакан и е израснал в бедност, продавайки авокадо. Като млад мъж през 80-те години на миналия век той нелегално преминава в Калифорния, където през 1994 г. е осъден за разпространение на хероин и излежава три години затвор. След освобождаването си на 30-годишна възраст е депортиран обратно в Мексико, където служи за кратко като полицай, преди да започне работа за картела "Миленио".

Издига се в йерархията и става шеф на картела "Ново поколение Халиско", когато той се отделя от "Миленио". Затвърждава позицията си, като се жени за член на семейството на картел, базиран в Синалоа.

Картелът на Осегера запълва вакуума във властта след екстрадицията в САЩ през 2017 г. на Хоакин "Ел Чапо" Гузман, ръководител на картела "Синалоа".

Първоначално картелът на Ел Менчо е работил за картела Синалоа, но в крайна сметка се разделят и години наред двата картела се борят за територия в Мексико.

Една история от подземния свят предполага, че раздялата е причинена от наркоман от Гуадалахара, който е разлял чаша чай от хибискус върху съперник по време на събиране в източната част на града. Очевидно обикновеният инцидент е предизвикал кървава и объркваща поредица от предателства, престрелки и кланета.

За разлика от Ел Чапо, който е потърсил помощта на Шон Пен, за да превърне криминалния си живот в холивудски блокбъстър, Ел Менчо предпочита сенките. Съществуват малко негови снимки.

От 2017 г. Ел Менчо е бил обвинен няколко пъти в окръжния съд на Съединените щати за окръг Колумбия.

Последният заместващ обвинителен акт, подаден на 5 април 2022 г., го обвинява в заговор и разпространение на контролирани вещества (метамфетамин, кокаин и фентанил) с цел незаконен внос в САЩ и употреба на огнестрелни оръжия по време на и във връзка с престъпления, свързани с трафик на наркотици. Ел Менчо беше обвинен и по Закона за борба с наркобароните за ръководене на продължаващо престъпно начинание.

Не е ясно кой ще го наследи. Синът му, Рубен Осегера Гонсалес - известен като Ел Менчито в адаптация на прякора на баща си - беше осъден на доживотен затвор за международен трафик на наркотици и престъпления, свързани с огнестрелни оръжия, в САЩ миналата година. Братът на Осегера, Антонио, беше екстрадиран в САЩ миналата година.

Ел Менчито е помагал на баща си да управлява картела. Прокурорите заявиха, че е наредил свалянето на военен хеликоптер през 2015 г., за да могат той и баща му да избегнат залавянето. Те също така твърдят, че е прострелял смъртоносно поне двама души, включително съперник наркотрафикант и непокорен подчинен.