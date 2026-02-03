Какво следва след изтичането на новия договор СТАРТ

Изтичането на новия договор СТАРТ може да предизвика неконтролируема надпревара в ядреното въоръжаване, пише Politico. Без споразумението Русия и Съединените щати ще се окажат без правни ограничения върху стратегическите си арсенали за първи път от десетилетия.

Според източници на Politico, Москва е предприела стъпки за подновяване на договора през септември. Американската администрация обаче не е предоставила официален отговор по това време.

Споразумението, подписано през 2010 г., строго ограничаваше броя на разположените носители и бойни глави. Прекратяването му съвпадна с рязко влошаване на международната обстановка.

Изтичането тази седмица на основен договор за контрол на въоръженията между САЩ и Русия може да даде тласък на глобална надпревара в ядрените оръжия за първи път от Студената война насам.

Русия направи първоначални предложения за подновен пакт през септември, но администрацията на Тръмп не е отговорила официално, според двама души, запознати с преговорите. Договорът „Нов СТАРТ“, който ще изтече в четвъртък, беше сключен през 2010 г. и ограничи броя на разположените ракети, бомбардировачи и бойни глави, способни да носят ядрени оръжия, които САЩ и Русия могат да имат.

Вероятното разтрогване на споразумението идва в особено напрегнат момент. Русия и Китай разширяват стратегическите си арсенали, а Кремъл заплаши да използва ядрени оръжия срещу Украйна. Министерството на отбраната проведе серия от вътрешни срещи в подготовка за свят след „Нов СТАРТ“, според двамата души и още един запознат човек - всички от които получиха анонимност, за да обсъдят вътрешните разговори - въпреки че не е ясно какво е било обсъждано на срещите.

„Предстои ни много несигурен път напред“, каза Дарил Кимбъл, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол на въоръженията. „Освен ако Тръмп и Путин скоро не постигнат някакво разбирателство, не е малко вероятно Русия и САЩ да започнат да качват повече бойни глави на своите ракети.“

През последното десетилетие Русия значително разшири своите ядрени сили със среден обсег – като например „Орешник“,

балистична ракета, която използва в бойни действия срещу Украйна. Китай увеличи повече от два пъти размера на ядрения си арсенал, тъй като САЩ намалиха някои платформи, способни да носят ядрени оръжия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че би искал нова сделка, но каза, че иска тя да включва Китай. Предложението на руския президент Владимир Путин от септември би удължило ограниченията на Новия СТАРТ с още една година, въпреки че би предотвратило инспекции на оръжия.

Путин също така поиска Великобритания и Франция да участват в последващ договор. И двете страни могат да изстрелват ядрени ракети от подводници или да използват изтребители за хвърляне на атомни оръжия, но нямат наземни междуконтинентални балистични ракети в арсеналите си.

„Сега е моментът, когато някаква форма на комуникационни канали и мерки за прозрачност биха били особено ценни“, каза Хедър Уилямс, директор на Проекта по ядрени въпроси в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Русия е преустановила подобни дейности, а Китай последователно отказва участие в контрола върху оръжията.“

Пентагонът е отправил въпроси към Белия дом. Тръмп „ще реши пътя напред по отношение на контрола върху ядрените оръжия, който ще изясни в собствения си график“, се казва в изявление на Белия дом.

Докато президентът обмисля път напред, той е омаловажил рисковете от липса на споразумение за контрол върху оръжията в обозримо бъдеще. В интервю от януари Тръмп заяви пред The ​​New York Times, че ще може да сключи по-добра сделка.

„Ако изтече, ще изтече“, каза той. „Просто ще сключим по-добро споразумение.“

Но някои бивши служители изразиха разочарование от готовността на администрацията да се откаже от договора само защото той не включва Китай.

„Никога не ми беше ясно защо трябва да отхвърлим всички ограничения върху руските стратегически сили, защото Нов СТАРТ не е панацея, която да завладее всички ядрени оръжия - което, разбира се, никога не е било предназначено да бъде“, написа Кингстън Райф, бивш висш служител по ядрената политика на Пентагона, в публикация в LinkedIn.

Изтичането на Новия СТАРТ би отбелязало първия път, когато САЩ нямат договор за контрол на ядрените оръжия с Русия от близо 40 години,

датиращи от администрацията на Рейгън.

Някои демократични законодатели вдигнаха тревога в дните преди изтичането на договора. Няколко внесоха законодателство, целящо да направи политика на САЩ да търсят договорени стъпки за намаляване на броя и значението на ядрените оръжия. Законопроектът би забранил и ядрените опити - стъпка, с която Тръмп заплаши - което вероятно обрича законодателството в контролирания от Републиканската партия Конгрес.

„Ако позволим на Новия СТАРТ да изтече без замяна или удължаване, ще навлезем в един нов ужасяващ свят, какъвто не сме виждали от десетилетия: свят без ограничения върху ядрените арсенали на двете най-големи ядрени сили“, заяви в изявление конгресменът Джон Гараменди.

Въпреки това не се очаква ядрената ситуация да се промени веднага. Инспекторите наблюдаваха ограниченията за оръжия и за двете страни. Но през 2023 г. Кремъл забрани на длъжностни лица да наблюдават арсеналите му, което ограничи способността им да прилагат договора. А първоначалното руско предложение за рестартиране на преговорите не включваше механизми за проверка, включително инспекции и обмен на данни, така че двете страни може да имат дълъг път, за да възстановят строгия контрол.

Междувременно американският арсенал бързо остарява – и включва оръжия, които са на повече от 50 години.

За първи път от десетилетия Европа също може да се присъедини към надпреварата във въоръжаването и да разпространява или натрупва ядрени оръжия. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви миналата седмица, че съюзниците са започнали да обсъждат изграждането на общ ядрен чадър на континента.

Шведският премиер Улф Кристерсон също заяви, че е започнал дипломатически разговори с Франция и Обединеното кралство - единствените ядрени сили на континента - за разработване на допълнителни ядрени възможности за Европа.

Експертите очакват китайският лидер Си Дзинпин също да реагира.