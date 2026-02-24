Без видим край: Как четири години война пренаредиха силите около Украйна

Четири години след като Русия нахлу в Украйна с пълната си мощ, как войната промени различните си протагонисти? Това е въпрос, който си струва да се зададе, дори без да се вижда непосредствен край на конфликта.

За някой, който посещава Украйна от 35 години, преди и по време на войната, реакцията ѝ е изумителна. В продължение на десетилетия това беше най-разочароващата от нациите, талантлив народ, осуетен и отровен от нива на корупция, толкова разрушителни, че страната не беше в състояние да напредва. Руската агресия направи тази нация, дори докато се опитваше да я унищожи.

Това не е само за последните четири години на високоинтензивна война, но и за пълните 12 години нападение на руския президент Владимир Путин срещу страната. Това започна с анексирането на Крим и подстрекаването и въоръжаването на сепаратистки бунт на изток. Ако Путин беше предприел пълномащабно нахлуване през 2014 г., няма съмнение, че щеше да успее. Официалната украинска армия беше толкова съсипана, че можеше да разполага само с 6000 бойни войници. Защитата на страната трябваше да се осигурява от доброволци; оръжията и униформите им бяха финансирани от множество организации или платени от олигарси.

Дванадесет години по-късно тя се превърна в доброволческа нация, изкована от двойния брутализъм на собствените си безпомощни лидери и все по-реваншистката Русия на Путин. Тя все още е крехка и преследвана от корупция. Краят на войната ще доведе до появата на нови разделения, например между тези, които са се борили, и тези, които не са, тези, които се завръщат, и тези, които не се завръщат. И все пак самото ѝ оцеляване е изключително, вид мит, върху който са изградени нациите.

Действията на Русия в тази трагедия са по-малко вдъхновяващи. Войната беше катастрофата, от която дори мнозина в Кремъл се страхуваха, включително за собствените си войски. Но това е по-малко защото едноседмичният парад за победа, който Путин очакваше, се превърна в изтощителен конфликт, а повече защото промени характера и бъдещето на нацията. Путин се е отдал на миналото, което много руснаци – да не говорим за света отвъд – се надяваха да оставят зад гърба си, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Русия, която също посетих в продължение на 35 години и където известно време живях, за известно време беше по-лесна за обичане от Украйна. Но това беше в момент, когато всяко бъдеще изглеждаше възможно – било то връщане към комунизма, някакъв суров протофашистки национализъм или нещо далеч по-доброжелателно и проспериращо. Изборът вече е направен.

Държим се така, сякаш необузданият, транзакционен национализъм на президента на САЩ Доналд Тръмп е нов и шокиращ. Той е начинът на действие на Кремъл на Путин само няколко години след като той встъпи в длъжност през 2000 г. Русия, която се появява, в много отношения се връща към статута си от съветската епоха на ресурсна икономика, прикрепена към военна машина.

Русия ще се възстанови икономически, след като санкциите и изкривяванията на войната бъдат премахнати. Но тя също така ще се бори да избяга от военната си икономика, собствената си пропаганда и сегашната си силна зависимост от Китай. Децата отново биват учили на токсична смесица от руска жертва и предопределена слава в училищата. Демобилизирането на милиони брутализирани войници ще бъде по-опасно от това да им се поддържат заплатите. Намаляването на производството на оръжие за преход към потребителска икономика ще бъде дори по-трудно, отколкото се оказа преди войната.

Отне твърде много време, но трансформацията на Москва най-накрая събуди Европа от отказа ѝ да повярва, че историята и геополитическата конкуренция никога не свършват. Войната разкри Европа като военно и политически слаба, правейки я неприемливо зависима от САЩ за възпиране.

Но реакцията на Европа беше и една от по-положителните изненади на войната. Кой би си помислил на 24 февруари 2022 г., че Германия - пристрастена към руския газ и осмивана, че предлага на Украйна само каски за отблъскване на танкове и бойни самолети - сега ще бъде най-големият доставчик на оръжие за Киев? Или че ЕС, разединен конгломерат от 27 държави дори в най-добрите времена, щеше да се държи единно чрез санкции и финансиране, за да помогне на Киев в продължение на четири дълги години? Аз не.

Унгария, водена от премиера Виктор Орбан, е дразнител в това неочаквано единство от самото начало, заплашвайки да използва правото си на вето, за да извлече парични и енергийни изключения от останалата част от блока в замяна на отстъпки. Сега, докато изостава в социологическите проучвания преди изборите на 12 април, Орбан се отказа от одобрението си както за пакет от санкции срещу Русия, така и за заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро (106 милиарда долара) за Украйна, твърдейки, че Киев първо трябва да ремонтира повреден от Русия петролопровод.

Това може да е моментът, в който подкрепата на съюзниците ще се провали,

защото се случва в момент, когато Европа трябва да поеме почти цялата тежест от финансирането на отбраната на Украйна. Но не бих се обзаложил на това. Орбан може дори да е в последните си два месеца на власт.

Подходът на САЩ към руската инвазия се промени най-много, но това е обусловено не толкова от конфликта, колкото от идването на Тръмп в Белия дом. Под неговото президентство САЩ оттеглиха цялото финансиране за отбрана на Украйна като част от това, което виждат като пребалансиране на външната си политика в служба на националния интерес. В процеса Тръмп превърна войната в печелившо начинание, принуждавайки Европа да плаща за американски оръжия, предназначени за Украйна. Неговите мирни преговори са свързани с паралелни двустранни търговски разговори с Русия.

Всички войни трябва да приключат, както и тази инвазия. Въпросът е при какви условия, защото те ще определят как съюзниците и враговете по света гледат на надеждността на САЩ като партньор в отбраната; дали Москва вижда бъдеще в придобиването на територия и влияние чрез сила; дали Украйна ще се очертае като полза или бреме за сигурността и икономиката на Европа; и бъдещата стабилност и богатство на Европа, която остава най-важният търговски и инвестиционен партньор на Америка.

Тези залози са просто твърде високи за бързо и мръсно мирно споразумение, дори сега, след четири години кръвопролития.