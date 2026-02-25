Нови “Епстийн” разкрития: Покойния проф. Стивън Хокинг с две жени по бикини

Покойният професор Стивън Хокинг е усмихнат до уши в компанията на две жени в оскъдни бански. Снимката е нова в публикуваните вече досиета на педофила-финансист Джефри Епстийн.

Физик-теоретик от Кеймбридж и двете жени са заснети да държат нещо, което изглежда като плодови коктейли, докато се препичат на слънце.

Не е ясно кога или къде е направена снимката, но се предполага, че локацията е остров Литъл Сейнт Джеймс, собственост на Епстийн, на Американските Вирджински острови.

Хокинг беше сред 21 международно признати учени, присъствали на конференция, организирана от Епстийн на неговия остров и близкия Сейнт Томас през 2006 г.

Хокинг, който почина през март 2018 г. на 76-годишна възраст, след като живя повече от 50 години с болестта АЛС, беше домакин на Епстийн през март 2006 г., пет месеца преди финансистът да бъде обвинен за първи път в предлагане на проституция.

Ученият е споменат поне 250 пъти в досиетата, разкри търсене в съкровищницата от документи, публикувани от Министерството на правосъдието (DoJ). Няма никакви предположения, че появата на Хокинг в документите предполага някакво неправомерно поведение.

Снимки, направена през 2015 г., показват известния физик в инвалидната си количка, присъстващ на барбекю. По-късно му е била предоставена подводна обиколка на морското дъно около острова на Епстийн. Предполага се, че педофилът е модифицирал плавателния съд специално за Хокинг, който никога преди не е бил под вода.

Конференцията се проведе в петзвездния хотел Ritz-Carlton на остров Сейнт Томас, близо до Литъл Сейнт Джеймс, с цена от 1600 долара на нощ.

Публикация в блога на "Фондация Джефри Епстийн VI“ включваше подробности за конференцията, наречена "Енергията на празното пространство, която не е нула“. В нея се посочваше, че гостите "могат да се срещнат, да обсъждат, да се отпуснат на плажа и да направят екскурзия до близкия частен островен дом на научния филантроп Джефри Епстийн, който финансира събитието“.

Гостите изглежда са разделили времето си между Сейнт Томас и Литъл Сейнт Джеймс, където педофила е бил домакин.

Твърди се, че Епстийн се е обграждал с видни учени и се е наричал "научен филантроп“. Той е правил големи дарения за научни каузи и в един момент се твърди, че е давал до 20 милиона долара годишно за финансиране на учени.

Много от учените и изследователите се дистанцирали след ареста му.

The New York Times съобщи, че Епстийн е бил фиксиран върху "трансхуманизма“ - убеждението, че човешкият вид може да бъде умишлено развит чрез технологични пробиви като генно инженерство и изкуствен интелект.

Съобщава се, че Епстийн понякога е насочвал разговорите към това как да се подобри генетично човешката раса. Според съобщенията, той е казвал на хората, че иска да оплоди колкото се може повече жени, за да разпространи гените си.

Служители на ФБР са получили и друго необосновано сведение, в което се твърди, че педофилът е посетил "изцяло мъжки гей клуб“ с Хокинг през 2011 г., според документи, публикувани от Министерството на правосъдието.

Информаторът е описал мястото като "баня“ и е казал на служителите през 2019 г., че "напоследък е гледал новините и е видял видни мъже, [които] са били в клуба през 2011 г.“.

"Той каза, че по това време нямал представа кои са те. Заяви, че там се случват многобройни явления“, се посочва в доклада. Предполага се, че Епстийн и Хокинг също са били там.

Министерството на правосъдието е публикувало над 3,5 милиона документа съгласно Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн.

Наследниците на Хокинг отказват коментар по темата.