Сеул: Дъщерята на Ким Чен Ун скоро може да е следващия лидер на Севера

Южнокорейската разузнавателна агенция заяви пред законодателите в четвъртък, че вярва, че дъщерята тийнейджърка на Ким Чен Ун е близо до това да бъде определена за следващ лидер на Северна Корея. Не е тайна, че лидерът се стреми да разшири семейната династия до четвърто поколение.

Оценката на Националната разузнавателна служба (НИС) идва в момент, когато Северна Корея се готви да проведе най-голямата си политическа конференция по-късно този месец, където се очаква Ким да очертае основните си политически цели за следващите пет години.

На брифинг при закрити врата служители на НИС заявиха, че следят отблизо дали дъщерята на Ким, за която се смята, че се казва Ким Чу Е, на около 13 години, ще се появи с него пред хиляди делегати на предстоящия конгрес на Работническата партия, каза законодателят Лий Сонг-куен, който присъства на срещата.

След като се появи за първи път публично на изпитание на ракета с голям обсег през ноември 2022 г., Ким Чу Е оттогава придружава баща си на все по-голям брой събития, включително тестове на оръжия, военни паради и откривания на фабрики.

Момичето пътува с баща си и до Пекин миналия септември за срещата между баща си и китайския лидер Си Дзинпин - първата от шест години насам.

Спекулациите за нейното политическо бъдеще се засилиха миналия месец, когато тя се присъедини към родителите си на посещение на Нова година в двореца на слънцето Къмсусан в Пхенян, свещен семеен мавзолей, в който са изложени балсамираните тела на покойния ѝ дядо и прадядо, лидерите на страната от първо и второ поколение.

Някои експерти видяха посещението като най-ясния знак досега, че тя е позиционирана да бъде наследник на 42-годишния си баща.

Южнокорейски представители първоначално изразиха съмнение, че тя може да бъде избрана за севернокорейски лидер, позовавайки се на дълбоко консервативната култура на страната и традицията на доминирано от мъже лидерство.

Но все по-видните ѝ изяви в държавните медии предизвикаха преоценка.

В предишния си доклад за статуса на Ким Чу Е през септември, НИС заяви пред законодателите, че решението на Ким Чен-ун да я вземе със себе си на пътуването си до Китай вероятно е част от усилията за изграждане на "наратив“, който евентуално да проправи пътя за нейното наследяване.

"В миналото (НИС) описваше Ким Чу Е като намираща се в процес на "обучение на наследник“. Забележителното днес е, че използваха термина "етап на определяне на наследник“, което е доста значителна промяна“, каза Лий.

Според Лий, агенцията е посочила нарастващото ѝ присъствие на важни военни събития, включването ѝ в семейното посещение в Къмсусан и признаците, че Ким Чен-ун започва да търси нейното мнение по определени политически въпроси, пише Euronews.

Оскъдна информация

Севернокорейските държавни медии никога не са публикували името на дъщерята на лидера, като само я наричат ​​негово "уважавано“ или "най-обичано“ дете.

Вярата, че тя се казва Ким Чу Е, се основава на разказ на бившата звезда от НБА Денис Родман, в който той си спомня как е държал бебето на Ким Чен-ун по време на пътуване до Пхенян през 2013 г. Служители на южнокорейското разузнаване смятат, че тя е родена някъде през същата година.

През 2023 г. южнокорейската разузнавателна агенция заяви пред законодателите, че лидерът и съпругата му вероятно имат и по-голям син и по-малко трето дете, чийто пол е неизвестен.

От основаването си през 1948 г. Северна Корея е управлявана от мъже членове на семейство Ким, започвайки с основателя на страната Ким Ир Сен и последван от сина му Ким Чен Ир.

Ким Чен-ун е само на 26 години, когато е официално обявен за наследник по време на партийна конференция през 2010 г., две години след като Ким Чен Ир претърпява тежък инсулт.

След смъртта на баща си през декември 2011 г., той е внезапно възкачен на трона с относително малко подготовка.

Някои анализатори предполагат, че решението на Ким Чен-ун да дебютира с дъщеря си рано вероятно отразява собствения му опит с бързото му идване на власт.