Във Великобритания заработи първият украински завод за производство на дронове

Това не е преместване на центъра на тежестта извън Украйна, каза посланик Залужни

26.02.2026 | 02:00 ч. 3
Валерий Залужни. Снимка: архив, БГНЕС

Във Великобритания започна работа първият украински завод за производство на дронове, съобщи украинския посланик Валерий Залужни, цитиран от Ройтерс.

„Украйна води война в условия на постоянни ракетни удари, унищожаване на инфраструктурата и заплахи за производствените съоръжения. Ето защо стартирането на производството във Великобритания има дълбока стратегическа логика“, заяви Залужни в платформата „Телеграм“.

 „Това не е преместване на центъра на тежестта извън Украйна. Това е разширяване на нашите съвместни възможности и създаване на допълнителен защитен механизъм, който гарантира непрекъснатостта на производството“, каза той.
(БТА)

