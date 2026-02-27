Американец влиза в затвора, дал алкохол на птица от защитен вид

Млад американец е осъден на 45 дни затвор и една година пробация от съд в Лос Анджелис, след като миналата година е разпространено видео, на което се вижда как дава глътка алкохол на млада хищна птица от защитен вид, предаде АФП, позовавайки се на американски медии.



Обвинен в жестокост към животни, 25-годишният мъж ще трябва да положи и 20 дни общественополезен труд. Той е осъден да заплати и глоба от 220 долара, както и да премине програма от 24 сеанса за осведомяване относно жестокостта към животни.

Съдът също така му е забранил да притежава животно в продължение на пет години.

Младият мъж е публикувал през юни 2025 г. видеоклип в YouTube, в който се вижда как налива алкохолна напитка в човката на млада птица - ястреб на Купър - защитен вид в Калифорния.



Улавянето, притежаването и продажбата на тази птица са забранени от федералния закон. Калифорнийското законодателство също така забранява да се вреди на тези диви животни или да бъдат подлагани на тормоз според Службата за риболов и дива природа.

(БТА)