YFQ-44: САЩ демонстрират нов изтребител-дрон с AMRAAM

Военновъздушните сили на Съединените щати публикуваха първото изображение на дрона YFQ-44 Fury на Anduril, носещ инертна ракета AIM-120, като част от тестовете за интеграция на оръжия по програмата за съвместни бойни самолети.

Оценките на носенето на оръжие потвърждават летателната годност, структурните характеристики и съвместимостта с оръжия, докато Военновъздушните сили напредват в разработването на автономни самолети, предназначени за работа редом с изтребители с екипаж, пише Defence Express.

Военновъздушните сили на Съединените щати публикуваха първото официално изображение, показващо бойния самолет YFQ-44 Fury на Anduril, носещ инертна ракета въздух-въздух със среден обсег AIM-120 (AMRAAM), потвърждавайки, че програмата е навлязла в следващата фаза на развойни тестове, фокусирани върху интеграцията на оръжия и оценките на носенето на оръжие.

Този важен етап отразява усилията на Военновъздушните сили да валидират как автономните летателни апарати ще интегрират безопасно оръжия като част от бъдещи бойни екипи човек-машина. Тестовете за носене на оръжие в затворено пространство позволяват на инженерите да оценят структурните характеристики и безопасността на полета, преди да обмислят използването на бойни оръжия, като по този начин се справят с ранните рискове за интеграция, тъй като службата разработва безпилотни бойни платформи, предназначени за работа заедно с пилотирани самолети.

Според Военновъздушните сили, новопубликуваното изображение показва прототип на „изтребител дрон“ YFQ-44 Fury, оборудван с инертна ракета AIM-120, използвана строго за развойни тестове. Самолетът преминава през строги оценки, предназначени да потвърдят летателната годност, аеродинамичните характеристики и съвместимостта между дрона и външните оръжейни системи.

Службата заяви, че тестовете за носене на оръжие в затворено пространство оценяват способността на самолета безопасно да транспортира външни товари, като същевременно валидират структурната цялост и летателните характеристики. Тези тестове също така потвърждават, че интеграцията на оръжия отговаря на изискванията за безопасност и производителност, преди да се премине към по-късни фази на тестване.

„Следваме същия подробен подход, използван във всяка друга програма за разработване на самолети, за да валидираме структурните характеристики, летателните характеристики и безопасното разделяне“, каза началникът на щаба на ВВС генерал Кен Уилсбах. „Това гарантира, че CCA може безопасно да интегрира инертни оръжия преди бъдещо използване.“

Служители на програмата подчертаха, че настоящата фаза остава по-скоро развойна, отколкото оперативна. Използването на инертни тестови боеприпаси позволява на инженерите и тестовите пилоти да събират данни за производителността в контролирани условия без рисковете, свързани с бойни изстрели.

YFQ-44 Fury е част от по-широката инициатива на ВВС за съвместни бойни самолети,

която има за цел да разработи автономни или полуавтономни самолети, способни да действат като съотборници на изтребители с екипаж. Тези самолети са предназначени да разширят обхвата на мисията и да поддържат операции в оспорвана среда, като същевременно остават интегрирани в установените командни структури.

„CCA е критична част от по-голяма, интегрирана система от системи, която ще даде на нашите бойци огромно предимство“, каза Уилсбах. „Тази програма е за предоставяне на мрежа от ефекти, които ще усещат, поразяват и защитават нашите сили в оспорвана среда. Ние даваме възможност на нашите екипи да поемат интелигентни рискове и да предоставят тази способност по-бързо, като гарантираме, че можем да възпираме и, ако е необходимо, да победим всеки противник.“

Военновъздушните сили заявиха, че човешките оператори ще запазят правомощията си върху решенията за пускане на оръжия по време на разработването и бъдещите операции. Длъжностни лица заявиха, че самолетът е проектиран да работи в рамките на съществуващите правни рамки и команден надзор, регулиращи всички оръжейни системи на ВВС.

Технически, тестовете за носене в затворено пространство представляват стандартна стъпка в програмите за разработване на самолети. По време на тази фаза тестовите самолети носят инертни версии на оръжия външно, за да измерят аеродинамичните ефекти, структурните натоварвания, вибрационното поведение и характеристиките на безопасно разделяне. Инженерите анализират как се представя самолетът с монтирани оръжия, преди да проведат тестове за пускане или оценки на бойни действия.

За YFQ-44 Fury, интегрирането на AIM-120 AMRAAM демонстрира предназначената роля на самолета като участник във въздушен бой, а не като чисто разузнавателна платформа. AMRAAM е ракета с извънвизуален обсег, широко използвана от американските и съюзническите военновъздушни сили, което я прави логично базово оръжие за ранни интеграционни тестове.