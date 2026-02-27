Силяновска: Рекордьори сме по конституционни промени

“Ние сме рекордьори по конституционни промени. Не бих имала нищо против, ако те действително се отнасят до разпоредби, свързани с Копенхагенските критерии или, ако желаете, в този случай - до преодоляване на дискриминация или гарантиране на малцинствени права”, заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

В отговор на въпрос, свързан с изказването на докладчика за Северна Македония в Европейския парламент Томас Вайц, че страната трябва да използва момента и да приеме конституционни промени за започване на преговори с ЕС, тя подчерта “необходимостта от гаранции“.

“Да, чух господин Вайц, но също имам памет. Многократно съм чувала за такива моменти, които трябва да се използват. Наистина и сега съществува такъв момент, тъй като той е свързан с членството на Украйна и Молдова. Разбира се, в рамките на разделението на властите не се осмелявам да давам съвети дали и кога трябва да бъдат приети конституционните промени. Конституцията ясно посочва, че депутатите представляват гражданите и гласуват по собствено убеждение. Освен това ще повторя това, което съм казвала многократно – ние сме рекордьори по конституционни изменения. И този път се иска конституционна промяна. Нашата позиция е, че са необходими гаранции, че няма отново да се появи нов, ‘подходящ’ момент и ново искане за изменения. Не бих имала нищо против конституционни промени, ако те действително са свързани с Копенхагенските критерии или с преодоляване на дискриминация и гарантиране на малцинствени права“, каза Силяновска.

Държавният глава твърди, че северномакедонската конституция попада сред тези с висока степен на гаранции за малцинствените права, което не било характерно за много други конституции, включително в редица държави членки на ЕС.

По повод идеята за членство в ЕС без право на глас, отхвърлена от европосланика в Скопие, Силяновска-Давкова заяви, че не може да коментира предложения, за които е чула от високопоставени европейски политици и представители на мозъчни тръстове.

“Настоящото положение е уредено от актовете на ЕС. Държавите членки имат равен статут, право на вето, а важните решения се вземат с консенсус. Когато подобно предложение бъде официално поставено на масата, тогава ще го коментирам“, посочи тя, цитирана от БГНЕС.