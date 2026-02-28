ЦРУ: Ако Хаменей бъде убит, ще бъде заменен от радикални елементи от Ислямската революционна гвардия

В навечерието на атаките на САЩ и Израел в събота, Централното разузнавателно управление на САЩ е преценило, че дори и върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей да бъде убит по време на операцията, той вероятно ще бъде заменен от твърди фигури от Ислямската революционна гвардия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Оценките, изготвени през последните две седмици, разглеждат в общи линии какво би могло да се случи в Иран след намесата на САЩ и до каква степен военната операция би могла да доведе до промяна на режима в Ислямската република – което в момента е ясна цел за Вашингтон.

Ислямската революционна гвардия е елитна военна сила, чиято цел е да защитава шиитското мюсюлманско духовенство в Иран.

Докладите на разузнавателната агенция не дават категорични заключения

за нито един от сценариите, заявиха източниците, които пожелаха да останат анонимни, за да обсъдят въпроси, свързани с разузнаването.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от седмици дава сигнали, че САЩ са заинтересовани от промяна на режима в Иран, но не е дал никакви подробности за вижданията на Вашингтон относно това кой би могъл да оглави страната.

В ранна сутрешна видеореч в събота Тръмп описа Техеран като „терористичен режим“ и насърчи иранския народ да поеме властта, като заяви, че военните удари на САЩ ще подготвят почвата за въстание.

Атаката на САЩ и Израел идва след седмици на обсъждания в американското правителство дали да се нанесе удар по Иран след смъртоносните протести, които избухнаха там през декември.