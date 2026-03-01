Атакувал ли е Иран USS Abraham Lincoln с балистични ракети?

Иранската Революционна гвардия твърди, че е изстреляла четири балистични ракети по USS Abraham Lincoln, американски самолетоносач, разположен в региона. Това твърдение е част от по-широката нарратива на Техеран за военни действия в рамките на операция „True Promise-4“. Централното командване на САЩ обаче заяви, че нито USS Abraham Lincoln, нито друг кораб на американския флот е бил ударен от ракети, и отрече да има жертви от такава атака. Противоречивите информации не позволяват да се установи дали балистичните ракети действително са ударили самолетоносача. Все още се очаква независима проверка от международни източници, пише The Economic Times.

Какво е операция „True Promise-4“?

Операция „True Promise-4“ е описана от ИРГК като кампания, насочена срещу интересите на САЩ и Израел. Иранската пресслужба заяви, че ракетният удар срещу USS Abraham Lincoln е последвал по-ранни действия срещу американски и израелски цели. ИРГК добави, че въоръжените му сили ще продължат да нанасят удари на сушата и по море. Иран заяви, че тази фаза бележи разширяване на военните му действия. Въпреки това, няма независима потвърждение за нанесени щети на самолетоносача.

Според Иранската Революционна гвардия, USS Abraham Lincoln е бил атакуван с четири балистични ракети. Твърдението беше описано като част от операция „True Promise-4“. IRGC заяви, че това е седмото му комюнике, свързано с операцията. В него се посочва, че ударите срещу това, което нарича „американско-ционистки вражески цели“, са навлезли в нова фаза. В изявлението се посочва, че сушата и морето ще се превърнат в бойни зони. Твърдението не е потвърдено от независим източник. САЩ не са отговорили публично, за да потвърдят или отрекат ракетния удар.

Какво представлява USS Abraham Lincoln и какви са неговите възможности?

USS Abraham Lincoln (CVN-72) е петият самолетоносач от клас Nimitz в американския флот. Той превозва стелт изтребители F-35. Тези изтребители са проектирани да избягват радарните системи.

Ударната група включва три разрушителя, оборудвани с крилати ракети „Томахоук“ за наземни атаки. Обикновено тя се придружава и от атомна подводница, способна да изстрелва подобни ракети. Спътникови снимки, проверени от BBC Verify, показват, че самолетоносачът е бил край Оман на 15 февруари.

Твърдението предизвика загриженост в САЩ. Президентът Доналд Тръмп по-рано предупреди за възможни американски военни жертви. Реакциите са смесени. В Лос Анджелис, където живее голяма иранска диаспора, са отчетени празненства. В същото време много американци търсят в интернет информация за това дали САЩ са във война с Иран и защо са били нанесени ударите. Ситуацията има политическо значение. Поддръжниците на Тръмп го подкрепиха с обещания да избегне дълги войни. Остават въпроси относно стратегията, рисковете от ескалация и липсата на одобрение от Конгреса за военни действия.