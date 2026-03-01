Най-луксозният ски курорт в Америка се разпада

В снежна мартенска вечер миналата година местен служител се изправи пред микрофона, за да обяви, че този зимен ски рай е в криза. Той посочи един човек.

„Чък ни разочарова всички“, каза Пол Уайзор с мрачно изражение и облечен в синьо пухено яке, докато стоеше пред съвета и препълнената зала с жители.

Те го аплодираха бурно.

„Чък“ беше Чък Хорнинг, дългогодишният собственик на курорта Telluride Ski & Golf.

Докато много ски курорти от години оплакват възхода на корпоративните конгломерати, поглъщащи малките семейни фирми, все по-голяма група в Телурайд настояваше за обратното. Те искаха да изгонят Хорнинг, един от последните независими оператори на голям ски курорт в Запада.

Хорнинг, 82-годишен магнат в областта на недвижимите имоти, който кара ски в дънки, купува ризите си от Costco и си подстригва сам косата, има свое собствено име за това, в което се е превърнал Телурайд, пише WSJ.

Враждата се разгръща в един от най-зрелищните кътчета на Америка, каньон под концентрация от 13 000 и 14 000 фута високи върхове. Телурайд привлича супербогатите – Опра Уинфри и Кели Рипа притежават къщи в района; Forbes го нарече „Хамптънс на Запада“, а Realtor.com го класира като най-луксозния ски курорт в САЩ през 2024 г. Въпреки това той запазва хипи атмосферата си, без светофари и стикери на бронята с лозунги като „Лудостта все пак е по-добра от корпоративния живот“.

Градът е възникнал по време на златната треска през 1800 г. като диво място, което е привличало престъпници, включително Бътч Касиди, който е ограбил първата си банка тук. Както много други процъфтяващи градове от Стария Запад, той е фалирал, докато скиът не се е превърнал в новото злато. Предприемачът от Беверли Хилс Джо Золин е открил ски курорта през 1972 г., а наследникът на Sony е бил негов собственик, преди Хорнинг да поеме контрола преди около 20 години.

Син на хирург, Хорнинг създава верига от домове за възрастни хора, преди да инвестира милиони в търговски имоти в Южна Калифорния. Когато един приятел от църквата му предлага да разшири бизнеса си в ски курорти, Хорнинг посещава Аспън, но е отблъснат от „всички тези сноби“, както сам казва. „Не е за мен.“

Като нов шеф на Телурайд, той преобрази това, което смяташе за „ужасната“ кухня на курорта. Уволни мениджъра заради лошото чили и другата посредствена храна. Подкрепи двама кулинарни виртуози – Bon Vivant, разположен на 3400 метра надморска височина, и Alpino Vino, обявен за най-високо разположеният ресторант с изискана кухня в Северна Америка и известен с доматената си супа и характерния си грилован сирене.

В града Хорнинг беше колоритна фигура.

Често го виждаха да се разхожда с златна верижка и уестърн дрехи, понякога с каубойска шапка.

Някои критици казват, че работата на курорта се е влошила след напускането през 2020 г. на уважаван мениджър от ски индустрията, който е бил главен изпълнителен директор. Някои скиори забелязаха, че пистите са по-малко поддържани. Популярно кафене на върха на лифта затвори за реконструкция, без признаци за повторно отваряне. На Бъдни вечер 2024 г. механичен проблем наложи евакуацията на скиори от лифта.

В началото на миналата година Хорнинг отказа да поднови разрешението на спонсора на седмична лятна концертна серия да използва част от неговата собственост. Той направи това след спор с организаторите относно размера на публиката.

В Instagram се появи профил с име „ChuckChuck“, който изобразяваше Хорнинг като Гринч. Това разгневи неговите поддръжници. „Той прави много за тази общност и по-голямата част от усилията и грижите му остават незабелязани“, каза Бейлър Бланчард, собственик на фирма за управление на имоти, който наскоро беше нает като мениджър на курорта.

След това, в края на декември, по време на натоварения празничен сезон, ски патрулът на Хорнинг, състоящ се от около 75 души, гласува за стачка.

Патрулите, отговорни за безопасността на една от най-стръмните ски планини в страната, поискаха по-високи заплати, като аргументираха, че високите разходи за живот в Телурайд принуждават много от тях да работят на няколко места и да пътуват дълго до работа.

Хорнинг заяви, че предложението му за 13% увеличение на заплатите за този сезон и минимум 5% увеличение на разходите за живот за всеки от следващите два сезона е щедро. Той посочи, че много от патрулните служители получават основните си доходи от работа извън сезона, като строителство или водачество на екскурзии на открито. В отворено писмо той посочи допълнителни придобивки като топли храни за 2 долара за служителите.

Трудовите спорове не са необичайни в ски курортите; патрулите в Park City Mountain в Юта стачкуваха година по-рано, но Vail Resorts продължи да работи. Хорнинг, който работи без корпоративни ресурси и с по-голяма автономия, затвори курорта.

Затварянето опустоши местните бизнеси.