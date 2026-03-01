IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Зеленски: Промените в Иран трябва да бъдат използвани правилно

Важно е този шанс за промени в Иран

01.03.2026 | 22:37 ч. Обновена: 01.03.2026 | 22:38 ч. 26
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че промените в Иран, предизвикани от ударите на САЩ и Израел, трябва да бъдат „използвани правилно“ в полза на народа на страната, който е устоял на насилието от страна на властите си, съобщава Ройтерс.

Зеленски, говорейки в нощното си видео обръщение, заяви, че иранските власти са убили „десетки хиляди хора само през последните няколко месеца“, визирайки репресиите срещу протестите.

Иран, каза той, е „предопределил начина, по който ще се отнасят с него“, като е доставял дронове за атака на Русия в четиригодишния конфликт на Москва в Украйна, а също така е „подбуждал войни в региона“.

„Важно е този шанс за промени в Иран да бъде използван правилно“, каза той. „Иранският народ беше сам дълго време, търпейки насилие, докато се противопоставяше на иранския режим.“

Той повтори твърдението си, заявено в събота след началото на ударите, че решимостта на САЩ „носи резултати“.

Свързани статии

Зеленски благодари на „всички, които се опитват да предотвратят разпространението на войната“ и каза, че Русия трябва да обърне внимание на случилото се с иранските лидери, за да може „справедливостта най-накрая да възтържествува“.

Зеленски заяви в събота, че Москва е изстреляла над 57 000 дрона тип „Шахед“, разработени в Иран, срещу Украйна по време на войната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски Русия Украйна война САЩ Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem