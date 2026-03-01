Зеленски: Промените в Иран трябва да бъдат използвани правилно

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че промените в Иран, предизвикани от ударите на САЩ и Израел, трябва да бъдат „използвани правилно“ в полза на народа на страната, който е устоял на насилието от страна на властите си, съобщава Ройтерс.

Зеленски, говорейки в нощното си видео обръщение, заяви, че иранските власти са убили „десетки хиляди хора само през последните няколко месеца“, визирайки репресиите срещу протестите.

Иран, каза той, е „предопределил начина, по който ще се отнасят с него“, като е доставял дронове за атака на Русия в четиригодишния конфликт на Москва в Украйна, а също така е „подбуждал войни в региона“.

„Важно е този шанс за промени в Иран да бъде използван правилно“, каза той. „Иранският народ беше сам дълго време, търпейки насилие, докато се противопоставяше на иранския режим.“

Той повтори твърдението си, заявено в събота след началото на ударите, че решимостта на САЩ „носи резултати“.

Зеленски благодари на „всички, които се опитват да предотвратят разпространението на войната“ и каза, че Русия трябва да обърне внимание на случилото се с иранските лидери, за да може „справедливостта най-накрая да възтържествува“.

Зеленски заяви в събота, че Москва е изстреляла над 57 000 дрона тип „Шахед“, разработени в Иран, срещу Украйна по време на войната.