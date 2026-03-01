Нетаняху: Израел засилва ударите в Техеран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че израелските военновъздушни сили нанасят удари по Техеран с „нарастваща интензивност“ и че операциите „ще се засилят още повече през следващите дни“, съобщават световните агенции.

Нетаняху заяви, че е инструктирал висши военни и служители по сигурността и е издал инструкции за следващата фаза на операциите.

„Вчера елиминирахме Хаменей. Заедно с него убихме десетки висши служители. Нашите сили сега блъскат сърцето на Техеран с нарастваща интензивност, която ще се засили още повече през следващите дни“, каза той.

Нетаняху заяви, че операциите се провеждат с подкрепата на САЩ, цитирайки президента на САЩ Доналд Тръмп и американските военни.

„Тази комбинация от сили ни позволява да направим това, което отдавна се стремя да направя в продължение на 40 години“, каза той, визирайки „решителното“ нанасяне на удари по Иран. Той добави: „Това е, което обещах – и това е, което ще направим“.

Междувременно израелските военни заявиха в неделя, че се готвят да повикат 100 000 резервисти, за да повишат бойната готовност по границите си със Сирия и Ливан, както и в окупирания Западен бряг, Ивицата Газа и Южен Израел.

Съединените щати и Израел започнаха мащабни атаки срещу Иран в събота, убивайки върховния лидер Али Хаменей, както и няколко други висши служители.