Отровен от мафията: Как Ачера се превърна в столицата на рака в Италия

Докато папата се изправяше, за да говори в църквата в събота, той се сблъска с плачещи майки, държащи снимки на мъртвите си деца, което е в ярък контраст с ликуващите поклонници, към които обикновено се обръща на площад "Свети Петър" в неделя.

Лъв беше в Ачера, близо до Неапол, където местната мафия от години заравя и изгаря промишлени отпадъци в някога плодородни полета, превръщайки града с близо 60 000 жители в италианската столица на рака, където деца се борят с редки тумори.

Той каза на майките, събрали се в катедралата в Ачера:

"Дойдох преди всичко, за да събера сълзите на онези, които са загубили близки, убити от замърсяване на околната среда, причинено от безскрупулни лица и организации."

Сред тях беше Марция Качополи, която загуби сина си Антонио от агресивна форма на рак на мозъка през 2013 г., когато той беше на десет години.

"Докато растяше, въздухът винаги беше изпълнен с миризма на гнило зеле, което си мислех, че е компост, идващ от полетата", споделя тя пред The Times. "Всъщност това беше миризмата на заровени отпадъци, издигащи се от земята."

Папа Лъв избра Ачера, сърцето на така наречената земя на пожарите в Италия, за да отбележи 11-ата годишнина от "Laudato Si’" - ключов документ, осъждащ замърсяването и изменението на климата, написан от неговия предшественик, папа Франциск.

Антонио Марфела, онколог, който е изследвал района и смята, че незаконното изхвърляне на отпадъци от мафията е коствало 40 000 живота, казва:

"Ачера има повече ракови заболявания от всеки друг град в Италия и днес има повече жени с рак на гърдата и повече мъже с рак на белия дроб под 40 години, отколкото над 40."

Вонята от горящи отпадъци и замърсяването на подпочвените води се появи през 80-те години на миналия век, когато кланът Казалези, част от неаполитанската мафия Камора, осъзна, че може да забогатее, като предложи на северноиталианските фабрики намалени цени, за да се отърват от отровните отпадъци.

Докато заравяха цели контейнери с отпадъци от камиони в пълни с вода чакълени ями и подпалваха отпадъците, които изхвърляха по нивите, започнаха да се раждат овце с очи под устата, а местните момичета започнаха да менструират на седемгодишна възраст.

Днес се смята, че на повърхността лежат 33 000 тона, а заровеното количество е неизвестно

В навечерието на посещението на папата, Енцо Петрела, местен активист, си взе почивка от доброволческата си работа като наблюдател за незаконни самосвали, за да покаже на The Times алея, минаваща между овощни градини в края на Ачера, където миризмата на отпадъци беше отвратителна.

Сред полуизгорелите отломки, облицоващи алеята, имаше пластмасови автомобилни части, развалини от строителни площадки, течащи туби с масло, матраци и хладилници от разчистване на домове. Някой беше отделил време да отвори шахта със сила и да я напълни с пластмасово фолио.

"Под растителността всичко е азбестови панели, точно до онази овощна градина с кайсиеви дървета", разказва Петрела.

Нарастващата осведоменост и арестуването на много мафиотски босове от Казалези сложиха край на заравянето на отпадъци в индустриален мащаб, но мошениците все още изхвърлят незаконно.

"Азбестът все още идва, като хората разтоварват тук привечер и призори", добавя Петрела.

Нашествието на рака също продължава

"В моята жилищна сграда има 55 семейства и във всяко от тях е имало смъртен случай от рак. Събуждаш се всеки ден в очакване на момента, в който и ти ще се разболееш, но междувременно се бориш да подобриш нещата", казва Валентина Чентонце, местен адвокат.

Чентонце беше част от екип от адвокати, които отнесоха случая с изхвърлянето на отпадъци до Европейския съд по правата на човека, който миналата година постанови, че Италия не е защитила местните жители и даде на правителството две години да направи нещо.

Работна група за справяне с 370 000 акра засегната земеделска земя оттогава е премахнала 3000 тона отпадъци, обявила е 272 акра за забранени за селско стопанство и е намалила пожарите с 40%, според Джузепе Вадала, генерал-карабинер, който отговаря за случая.

"Хората, които направиха това, нямат скрупули, става въпрос само за пари, а сега ще ни трябват години, за да почистим това", отбелязва той.

Вадала казва, че работната група е прогнозирала, че ще бъдат изразходвани 1,5 милиарда евро за десет години за почистване. Чентонзе каза, че се опасява, че са необходими повече средства.

"Заровени отпадъци, които дори не са открили, продължават да замърсяват подпочвените води", допълва тя.

Решителни мерки са малка утеха за Антониета Моча, чиято 19-годишна дъщеря оцеля. На петгодишна възраст откриват у детето рак на мозъка, но днес тя живее със сърдечни, репродуктивни и слухови проблеми и е претърпяла операция на гръбначния стълб поради състоянието си.

"Когато я заведох за първи път в болница, ни казаха, че това е вид рак, който засяга едно на милион деца, но въпреки това лекуваха три други случая от Ачера", казва тя.

Моча, която води кампания срещу изхвърлянето на отпадъци, добави:

"Страхуваме се от идването на лятото тук, защото пожарите стават все по-интензивни, но не можем да си позволим да напуснем и корените ни са тук, така че трябва да се борим. Когато виждам смъртните съобщения по стените на Ачера... вече не мога да се накарам да проверявам възрастта на починалите."

Тя беше сред майките в катедралата в събота, за да се срещне с папата, който се отправи към главния площад в Ачера, за да се обърне към 15 000 ликуващи местни жители. Той каза на тълпата:

"Земята е платила висока цена, тя е погребала много от своите синове и дъщери и е била свидетел на страданията на деца, на невинни."

Сред ораторите на митинга, Антонио ди Дона, местен епископ, отправи предупреждение към папата.

"Ваше Светейшество, в Италия има много огнени земи", каза той.

Вадала разкрива пред The ​​Times, че мафията сега заравя отпадъци в Пулия, регионът в петата на Италия, който се превърна в дестинация за почивка на много туристи.

След като папата напусна Ачера и тълпите се отправиха към домовете си, Чентонце заяви, че жителите на Пулия са изправени пред същата битка, която Ачера води.

"Нуждаете се от устойчивост, внимание, проверки и наблюдение, преди да е станало твърде късно", добавя тя.