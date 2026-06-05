Проследиха 14 000 км пътуване на океански вълни от Антарктика до Аляска

Учените за пръв път са успели с голяма точност да проследят океански вълни, изминали разстояние от около 14 000 км от Антарктика до бреговете на Аляска, съобщава Синхуа.

Изследването, проведено с данни от около 300 свободно носещи се океански буйове, показва как бури в Южния океан генерират вълни, които се разпространяват на хиляди километри по океанската повърхност.

Буйовете, с размери малко по-големи от баскетболна топка, се носят свободно от океанските течения и предават координатите си ежечасно, което позволява на учените да реконструират пътя на вълните в глобален мащаб.

Според ръководителя на изследването, професор Иън Йънг от Университета в Мелбърн, най-дългите и най-бързи вълни са достигнали Аляска за около 12 дни, докато по-късите са пътували между 15 и 17 дни.

Учените подчертават, че голяма част от океанските вълни всъщност се формират от силни ветрове в полярните региони, особено в Южния океан, и след това се разпространяват далеч от първоначалния си източник.

Изследователите отбелязват още, че височината на вълните намалява по време на дългия им път – от около 10 метра в началото до едва няколко десетки сантиметра в края.

Според авторите на изследването океанското вълнение може да окаже значително влияние върху крайбрежните наводнения, ерозията на плажовете и корабоплаването, а промените в климатичните условия вероятно ще доведат до увеличаване на силата на вълните в бъдеще.

(БТА)