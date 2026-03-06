IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Иран удари жилищни сгради и хотел в Бахрейн

Атаките не са причинили жертви

06.03.2026 | 13:22 ч. Обновена: 06.03.2026 | 13:24 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Няколко сгради бяха повредени при ирански атаки срещу Бахрейн рано тази сутрин, обяви министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от ДПА.

Две жилищни сгради и хотел в столицата Манама бяха атакувани в рамките на „иранската агресия“, заяви министерството. Според властите в апартамент в една от сградите е избухнал пожар, който вече е потушен и атаките не са причинили жертви.

Иран през последната седмица отвръща на продължаващите американско-израелски удари с атаки в целия регион на Залива, посочва ДПА.

Малката островна държава Бахрейн казва, че е прехванала десетки ирански ракети и повече от 120 ирански дрона. Иранските удари в страната бяха насочени срещу жилищни райони, петролен обект и голяма американска военноморска база. Един човек е загинал при атаките досега, казаха местните власти.

Саудитска Арабия също беше обстрелвана отново. Саудитското министерство на отбраната каза, че в североизточната част на Рияд е бил засечен и унищожен дрон.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

иран бахрейн
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem