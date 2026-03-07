IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Израел е ударил 16 самолета на спецчастите "Кудс" в Техеран

Те са били на международното летище Мехрабад

07.03.2026 | 19:43 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Израел е ударил 16 ирански самолета на международното летище Мехрабад в Техеран, което според тях е ключов център за Корпуса на гвардейците на Ислямската република. 

„През нощта израелските военновъздушни сили завършиха широка вълна от удари в Техеран и по военна инфраструктура, разположена на летище „Мехрабад“ в Техеран“, се казва в изявление. „16 самолета от подразделението „Сили Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция бяха прецизно неутрализирани“, се казва в изявлението, визирайки клона на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Израел обвиниха Гвардейците, че използват международното летище Мехрабад, едно от двете, обслужващи столицата, за изпращане на пари и оръжия на своите проксита в Близкия изток, включително ливанската Хизбула. 

„Целеви бяха и няколко ирански изтребителя, които представляваха заплаха за самолетите на израелските ВВС, действащи в иранското въздушно пространство“, се добавя в изявлението. 

По-рано в събота израелските военни съобщиха, че над 80 изтребителя са извършили серия от удари по ирански военни обекти, ракетни установки и други цели в Техеран и централен Иран в същия ден. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

израел иран кудс
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem