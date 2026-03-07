Израел е ударил 16 самолета на спецчастите "Кудс" в Техеран

Израел е ударил 16 ирански самолета на международното летище Мехрабад в Техеран, което според тях е ключов център за Корпуса на гвардейците на Ислямската република.

„През нощта израелските военновъздушни сили завършиха широка вълна от удари в Техеран и по военна инфраструктура, разположена на летище „Мехрабад“ в Техеран“, се казва в изявление. „16 самолета от подразделението „Сили Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция бяха прецизно неутрализирани“, се казва в изявлението, визирайки клона на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Израел обвиниха Гвардейците, че използват международното летище Мехрабад, едно от двете, обслужващи столицата, за изпращане на пари и оръжия на своите проксита в Близкия изток, включително ливанската Хизбула.

„Целеви бяха и няколко ирански изтребителя, които представляваха заплаха за самолетите на израелските ВВС, действащи в иранското въздушно пространство“, се добавя в изявлението.

По-рано в събота израелските военни съобщиха, че над 80 изтребителя са извършили серия от удари по ирански военни обекти, ракетни установки и други цели в Техеран и централен Иран в същия ден.