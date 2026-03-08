IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Надежда Нейнски: България осъжда атаката с дронове срещу цивилни обекти в Азербайджан

Нейнски е изразила солидарността на България

08.03.2026 | 17:15 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати срещу цивилни обекти на територията на Нахичеванска автономна република в Азербайджан. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в разговор с министъра на външните работи на Азербайджан Джейхун Байрамов, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си.

В четвъртък от азербайджанската информационна агенция съобщиха, че дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на международното летище в Нахичеван, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.

Свързани статии

В разговора Нейнски е изразила солидарността на България с азербайджанската държава и народ във връзка с нападението и е изразила надежда за бързо възстановяване на пострадалите.

Външният министър е изразила също благодарност от името на България за съдействието на азербайджанското външно министерство при евакуацията на служители на посолството на страната ни в Техеран.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВнР Надежда Нейнски Азербайджан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem