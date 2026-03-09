IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел започна нова вълна от удари в Иран и Ливан

По-рано Иран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

09.03.2026 | 07:17 ч. Обновена: 09.03.2026 | 07:20 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Израел продължи тази сутрин ударите си по цели в Иран и в Ливан, съобщи ДПА, като се позовава на израелската армия.

"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.

По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.

В неделя Иран обяви, че от началото на бойните действия на 28 февруари е изстрелял най-малко 500 балистични и крилати ракети и повече от 2000 бойни дронове предимно срещу Израел.

 

Тагове:

Иран Израел удари
