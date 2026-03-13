Задържаха двама мъже с над 50 килограма наркотици в София

Двама са задържани в столичния квартал “Малашевци” при акция на СДВР.

При акцията са открити общо над 50 килограма наркотици. От тях над 10 кг са фентанил, което е рекордно установено количество за страната. При акцията са установени и 40 кг метамфетамин и над 3 кг кокаин.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде повече информация по случая. В рамките на специализирана полицейска операция по трафик, разпространение и производство на наркотични вещества на територията на Столична дирекция, "Сектор наркотици" са извършили претърстване по неотложност в къща с дворно място в квартал "Орландовци".

В хода ѝ са открити огромни по думите на Николов количества наркотични вещества – около 40 кг. метаамфетамин, таблетираща машина с пресовачна такава, 3 кг. марихуана, над 3 кг. кокаин и над 10 кг. фентанил, който е супер опасен, токсичен повече от всички наркотични вещества, познати на пазара, посочи Николов.

Задържаните са мъж и жена. Мъжът е 50-годишен криминално проявен, жената е без криминални прояви – на 55 години.

Предполага се, че къщата е изпозлвана за депо, откъдето са захранвани основните наркодилъри, разпространяващи на територията на столицата.

По думите на Николов изводът е, че производството на хероин от доста време е спряло и наркоразпространителите използват фентанила като негов заместител.