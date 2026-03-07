Хегсет притеснен, че Русия може да предоставя разузнавателна информация на Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не е особено притеснен от публикациите в медиите, според които Русия предоставя на Иран разузнавателни данни за потенциални американски цели, предадоха световните агенции.

"Това не ни притеснява. Ще се справим, ако се наложи", казва той в откъси от интервю, дадено за предаването "60 минути" на Си Би Ес.

"Ние наблюдаваме всичко", добави той, без да потвърждава тази информация.

"Нашите командващи са наясно с всичко. Разполагаме с най-добрата разузнавателна информация в света", подчерта Хегсет, цитиран от Ройтерс. "Знаем кой с кого говори, защо говорят, колко точна е тази информация и как я отчитаме в нашите бойни планове."

Американският президент Доналд Тръмп има "невероятен талант" да знае как да намали тези рискове, добави Хегсет. "Така че американският народ може да бъде спокоен, че неговият главнокомандващ е добре осведомен за това кой с кого говори и всичко, което не би трябвало да се случва, било то публично или зад кулисите, се разкрива и се разследва строго."

В. "Вашингтон пост" съобщи, че Русия предоставя на Иран информация за потенциални американски цели в Близкия изток, включително местоположението на кораби и самолети, като цитира три анонимни източника.

По-рано снощи Белият дом също омаловажи тази информация.

"Това очевидно не променя нищо във военните операции в Иран, защото ние ги унищожаваме напълно", заяви говорителката на Белия дом. "Ние постигаме военните цели на тази операция и това ще продължи", добави тя.

По-рано тази седмица Хегсет заяви, че Русия „не е фактор“ във войната срещу Иран, припомня Франс прес. САЩ също предоставят разузнавателна информация на Украйна във войната срещу Русия, пише БТА.