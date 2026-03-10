Иран: Изгони американския посланик - минаваш през Омрузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че всяка арабска или европейска страна, която експулсира посланиците на Израел и САЩ от територията си, ще получи пълна свобода за преминаване през Ормузкия проток, съобщиха снощи иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Кризата в Близкия изток прекъсна корабоплаването и износа на енергийни продукти през ключовия Ормузки проток, през който преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ.

Стотици кораби остават закотвени от двете страни на стратегическия воден път, докато петролните и транспортните пазари следят за признаци, че корабоплаването може да се възобнови през тесния коридор.

КГИР добави, че

няма да допусне никакъв износ на нефт за САЩ и сътрудничещите си с Вашингтон страни

"В условията на продължаваща агресия от страна на САЩ срещу Иран въоръжените сили на Ислямската република няма да допуснат нито един литър от региона към враждебна страна и нейните партньори до второ нареждане", каза генерал Али Мохамад Наини.

Той добави, че иранската армия е "готова за разширяване на войниата" и освен това Техеран "ще реши (кога) да приключи войната". /БТА