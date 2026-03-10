Двама от синовете на Тръмп инвестират в компания за военни дронове

Синове на Доналд Тръмп подкрепят ново бизнес начинание за производство на автономни дронове, включително системи за отбрана, което добавя въпроси за конфликт на интереси, тъй като американският президент ръководи военни операции в Иран.

Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши са „известни инвеститори“

в сливането на компанията за автономни дронове Powerus и публично търгуваната Aureus Greenway Holdings Inc., която управлява голф игрища във Флорида, според прессъобщение на Auerus.

Обединената компания, която ще носи името Powerus, произвежда автономни дронове за „военни и търговски цели в рискови среди“, според прессъобщение, което описва войната в Близкия изток като доказателство за жизнеспособността на проекта, съобщава БГНЕС.

„Необходимостта и употребата на автономни технологии, като тези, произвеждани от Powerus, са на първите страници на вестниците, предвид събитията в Близкия изток и другаде. Това бизнес обединение не е само привлекателна възможност за акционерите на AGH, но и такава, която става още по-актуална поради настоящата геополитическа несигурност“, каза Матю Сейкър, временно изпълнителен директор на AGH.

Под ръководството на Тръмп САЩ и Израел започнаха военни удари срещу Иран през февруари,

при които загина иранският върховен лидер Али Хаменей, предаде АФП.

Джордан Либовиц, вицепрезидент на неправителствената организация „Граждани за отговорност и етика“, нарече начинанието на Powerus „изненадващо в администрация, пълна с изненадващи конфликти на интереси“.

„Това се случва в момент, в който се съобщава за голяма нужда от дронове поради войната, започнала отчасти от (Тръмп), която ще продължи толкова дълго, колкото президентът пожелае. Това поражда някои опасения, че президентът е ангажирал Америка във война, която може да носи пари на собственото му семейство“, заяви Либовиц.

Доналд Тръмп-младши вече е инвестирал в друг стартиращ бизнес с дронове, Unusual Machines, който също е посочен в прессъобщението на AGH като поддръжник на Powerus Ventures.

CREW е публикувала няколко доклада, в които

обвинява администрацията на Тръмп в конфликт на интереси,

включително взаимодействието между криптовалутните предприятия на семейство Тръмп и насърчаването на дигиталните валути от Белия дом. | БГНЕС