Георги Костадинов окачва бутонките, става спортен директор на Левски

Това ще се случи след края на сезона

20.05.2026 | 15:01 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Левски обяви, че от края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста на спортен директор в клуба.

"От края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор в клуба. Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличиха с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на "Левски".

Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на "Левски", да имат водеща роля в развитието на клуба.

В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник, 25 май, срещу отбора на ЦСКА 1948", съобщиха от клуба.

Тагове:

Левски Георги Костадинов
