Нарекоха "предатели" момичетата на женския отбор на Иран, те подават SOS сигнали ВИДЕО

Момичетата от иранския женски футболен отбор са подали "SOS сигнали“на път за вкъщи от Австралия, където през последните седмици участваха в Купата на Азия. Напрежението е заради отказът на момичетата да изпеят химна на Иран.

Напускайки последния си мач от Купата на Азия в неделя вечер, една от жените е подала международния сигнал за помощ през прозореца на автобуса на отбора – вдигайки отворена длан, кръстосвайки палеца си върху нея и сгъвайки четирите пръста отгоре.

"Иранският женски футболен отбор е наречен "предател“ от ислямския режим и режимът заяви по националната телевизия, че отборът ще получи "тежко наказание“, когато се върне. През прозорците те са използвали жестомимични знаци "ПОМОЩ“. Те трябва да бъдат спасени", гласи една от многото публикации в социалните мрежи в защита на отбора.

IMPORTANT The Iranian women’s Football team have been branded “traitors” by the Islamic Regime and the regime has stated on National TV they will recieve “severe punishment” when they return Out the windows they used sign-language signing “HELP” They must be saved. H/t… pic.twitter.com/GjMk5iXTTr — Kosher (@koshercockney) March 8, 2026

Видеоклипове показват привърженици, много от които носят знамена на Лъв и Слънце, които викат "спасете момичетата ни“ и "пуснете ги“, докато тичат покрай заминаващия автобус.

Това се случи след като жените стояха безмълвно по време на химна на страната си на мач срещу Южна Корея в понеделник, в предизвикателен ход, който предизвика яростна реакция от страна на иранската държава.

Мохамад Реза Шахбази, телевизионен водещ, смятан за радикален представител на режима, поиска от властите да нарекат момичетата от отбора "предатели“.

"Нека кажа само едно нещо - с предателите по време на война трябва да се действа по-строго“, каза Шахбази.

Коментарите изглежда са повлияли на жените, които по-късно бяха обявени за "заложници“, докато пееха химна преди загубата с 4:0 срещу Австралия в четвъртък.

Феновете на Купата на Азия скочиха в подкрепа на иранците, които отново решиха да пеят, преди да загубят с 2:0 от Филипините в неделя.

Първоначалният отказ на отбора да изпее химна си дойде само два дни след убийството на върховния лидер Али Хаменей, който брутално управляваше Иран повече от четири десетилетия.

В речта си, осъждаща неподчинението на иранския отбор, водещият Шахбази продължи: "Всеки, който направи крачка срещу страната във военни условия, трябва да бъде третиран по-строго. Като този случай с нашия женски футболен отбор, който не изпя националния химн, а също и онази снимка, която беше публикувана - в подробности няма да навлизам. Както обществеността, така и властите трябва да се отнасят към тези хора като към "предатели от военно време“.

"Това не трябва да се разглежда просто като възражение или символичен жест. Петното на безчестието и предателството трябва да остане на челата им и те трябва да се изправят пред окончателна и сериозна конфронтация", каза пламенно популярния водещ.

Сега защитниците на правата на жените умоляват австралийските власти да се срещнат с иранския женски футболен отбор, за да осигурят безопасността им.

Обществени групи са писали до министъра на вътрешните работи Тони Бърк, молейки го да се намеси в защита на жените.

Отборът е отседнал в курорта Роял Пайнс на Голд Коуст и трябва да напусне Австралия по-късно тази седмица.

Рана Дадпур, основателка на групата за правата на жените AUSIRAN, заяви, че правителствените служители трябва да организират частни срещи с членовете на екипа, преди да напуснат страната, като предупреди, че може да бъдат екзекутирани, ако се върнат у дома.

"Трябва да говорим с тези момичета далеч от повелителите им и свързаните с режима хора, които ги следят в момента в Австралия. Ако искат да останат, мисля, че трябва да им предоставим всякаква възможна подкрепа", споделя Дадпур.

Докато правителствените служители не са склонни да обсъждат тежкото положение на екипа, опасявайки се, че публичността може да изложи жените и техните семейства на допълнителен риск, Дадпур каза, че глобалният натиск често е ефективен върху иранския режим.

"Имали сме много случаи на заповеди за екзекуция, които преди това са били забавени или спрени само поради международния натиск и медийното внимание“, каза тя.