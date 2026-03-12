Иран удари израелски военни бази, дронове повредиха електропроводи в Кувейт

Иранската армия заяви, че е нанесла удари по израелски военни бази и "Шин Бет", контраразузнаването на Израел, предаде Франс прес.

"Въздушните бази в Палмахим и Овда, принадлежащи на ционистския режим, както и централата на "Шин Бет", бяха атакувани от дронове на армията на Ислямската република Иран", се посочва в съобщение, излъчено по държавната телевизия.

Сутринта над Йерусалим се чуха експлозии, а израелските въоръжени сили сигнализираха за изстрелване на ирански ракети към Израел и активираха сирените за тревога, отбелязва АФП. Противовъздушната отбрана е започнала работа, за да ги прехване, според същото съобщение.

Повечето от ракетите, изстреляни срещу Израел в отговор на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, биват спрени преди крайната си цел, но отломките, които падат на земята, ежедневно раняват хора и причиняват материални щети. От началото на войната в Израел са загинали 12 души.

Днес сутринта в центъра на Дубай се чуха експлозии, като една от тях беше много силна, предаде Франс прес.

Иран продължава да нанася удари срещу страните от Персийския залив в отговор на ударите на Израел и САЩ срещу неговата територия.

Отломки от свалени ирански дронове са извели от строя шест електропровода в Кувейт, предаде Ройтерс, позовавайки се на кувейтското министерство на електроенергията.

В няколко района има прекъсване на електрозахранването.

"Шест електропровода са излезли от строя в няколко района на страната в резултат на падането на отломки от прехванати безпилотни летателни апарати, което е причинило колебания в напрежението в мрежата и частично прекъсване на електроснабдяването в различни части на страната", се посочва в изявление, публикувано от министерството на електроенергията на Кувейт в "Екс".

Ситуацията с електроенергията и водата в страната е под контрол, уточни ведомството.

Междувременно италианска военна база в автономния район Иракски Кюрдистан беше ударена от ракета тази нощ, като няма информация за жертви, съобщи италианското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

“Ракета порази базата ни в Ербил. Сред италианските военнослужещи няма жертви, нито ранени. Всички са добре“, заяви ведомството в публикация в платформата “Екс“ малко след полунощ днес.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето поддържа връзка с висши военни командири относно случилото се, добави министерството.

Външният министър Антонио Таяни заяви в отделна публикация в “Екс“, че италианските военнослужещи в базата са се скрили в бункер и са били “добре и в безопасност“.

Италия има приблизително 300 военнослужещи в Ербил, които работят по обучаването на кюрдските военни сили, уточни министерството на своя уебсайт.

Вчера Франс прес съобщи, че елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е заявил, че е атакувал американски бази в Бахрейн, включително базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ, както и три обекта в Иракски Кюрдистан, припомня БТА.