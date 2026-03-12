Нови експлозии разтърсиха центъра на Дубай

В центъра на Дубай са били чути експлозии, една от които много силна, съобщи кореспондент на АФП, докато Иран продължава кампанията си срещу държави от Персийския залив в отговор на американско-израелските атаки.

Журналистът е видял малки облаци дим, издигащи се над жилищен квартал.

Военната ескалация в Близкия изток, започнала на 28 февруари 2026 г., доведе до директни удари на Иран срещу цели в Персийския залив, включително в Дубай. Атаките са част от ответните действия на Техеран след съвместните удари на Израел и Съединените американски щати срещу ирански военни обекти.

От началото на конфликта иранските сили са изстреляли стотици ракети и дронове към държави в региона, включително Обединените арабски емирства. Според официални данни на властите в страната до началото на март са регистрирани 189 балистични ракети, над 900 дрона и няколко крилати ракети, насочени към различни цели в страната, като повечето са били прихванати от противовъздушната отбрана.

Въпреки това паднали отломки от прехванати ракети и дронове причиняват щети и пожари в Дубай. Засегнати са райони около изкуствения остров Палм Джумейра, както и части от крайбрежната зона на града. Луксозният хотел Бурж Ал Араб също е пострадал от паднали фрагменти след прехващане на ракети.

При първите удари е засегнат и международният летищен комплекс на Дубай, включително терминали на едно от най-натоварените летища в света. Част от терминалите са евакуирани, а полетите временно бяха спрени след нанесени материални щети и ранени служители.

В отделен случай дронова атака предизвиква пожар в района на консулството на САЩ в Дубай, който бързо е овладян от местните власти.

По последни данни от властите в Обединените арабски емирства, най-малко шестима души са загинали, а над 130 са ранени в страната от началото на иранските атаки, като повечето наранявания са причинени от паднали отломки след прихващане на ракети и дронове.

Атаките доведоха и до значителни смущения във въздушния транспорт, временно затваряне на въздушното пространство и отменени полети от и до Дубай, което засегна хиляди пътници и туристи.