Хилари Дъф споделя какво е да си майка на 4 деца: Понякога имам нужда от едно мартини

След повече от десетилетие извън музикалната сцена Хилари Дъф се завръща с нов албум и нов етап от живота си.

Певицата и актриса, която публиката познава още от времето на сериала „Лизи Макгуайър“, отново е в центъра на вниманието – този път не само заради музиката си, но и заради откровените разговори за майчинството, семейството и баланса между кариерата и личния живот.

Новият албум на Хилари Дъф, Luck… or Something, е първият ѝ музикален проект от повече от десет години и бележи своеобразен творчески ренесанс. С него певицата се връща към сцената по-зряла, по-уверена и готова да говори открито за всичко, което се е случило в живота ѝ през последното десетилетие.

Този период включва брак, развод, нова любов, четири деца и редица лични предизвикателства, които неизбежно са оставили отпечатък върху музиката ѝ.

В серия от интервюта и подкаст участия, сред които популярните On Purpose на Джей Шети и Call Her Daddy, Хилари Дъф споделя откровено за живота си като майка на четири деца и за трудностите, които идват с опита да се съчетаят семейните ангажименти с активна кариера в развлекателната индустрия.

„Толкова е забавно да гледам как децата ми растат“, казва тя в едно от интервютата си, подчертавайки колко много обича ролята си на майка. В същото време признава, че балансирането между работа, семейство и личен живот е далеч от лесно.

