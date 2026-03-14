Кабинетът трябва да спре с TikTok и да вземе мерки

Заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Станислав Балабанов заяви, че служебното правителство трябва да предприеме реални действия, за да гарантира сигурността на гражданите и да не се стига до криза без изход. В ефира на БНТ той коментира, че към момента се чуват само обещания, без конкретни резултати.

Балабанов призова кабинета да представи ясен пакет от мерки и подчерта, че според него управляващите се занимават повече с показност, отколкото с реална работа. Той заяви: "Така че призовавам наистина служебното правителство да извадя необходимия пакет от мерки, защото в момента само ги слушаме на едни думи. Общо взето политическите им представители са герои в Тик Ток, снимат стълбища на министерства, кабинети, как изглеждат. Малко са влезли в ролята на тур-оператори за два месеца, да си влезат в правомощността, ако въобще имат експертиза и да видим какво ще се случи с тях."

По темата за Плана за възстановяване и устойчивост Балабанов отхвърли твърденията, че председателят на комисията по енергетика Павела Митова е застрашила получаването на близо 440 милиона евро, като не е свикала заседание. Той обвини "Продължаваме промяната – Демократична България", че използват темата политически, за да осигурят достъп до средствата.

По думите му: "Те, нали си спомняте, че бяха радетел за зелената сделка, за затварянето на мините, за затварянето на въглищните централи. Но такива пари, по предназначение, ако могат спокойно те да усвоят, ще захранят, разбира се, близките на първо място до тях фирми. А ние да сме им смокиновия лист, който да го разреши, не е нито момента, нито целта наша. Въпреки това, направихме комисия от "Има такъв народ" три пъти, без кворум. Така че, уважаеми ПП-ДБ, като искате нещо подобно, намерете мнозинство. Ние действаме по закон в парламента."

Балабанов коментира и случая "Петрохан", като отправи критики към кмета на София Васил Терзиев, че не е изразил съжаление за подкрепата си към неправителствена организация, свързана със случая. Той постави въпрос и за присъствието на бившия министър Борислав Сандов на протеста на близките на загиналите.

В тази връзка Балабанов заяви: "Сигурно има своите предпоставки да бъде на един такъв протест, но аз чета между редовете и питам, ако аз исках да си направя НПО, дали Борислав Сандов щеше да ми го разреши за 72 часа и Борислав Сандов тогава със заместник-министър Тома Белев, видни представители на зеления сектор, дали щяха да дадат, ако аз бях заместник министър, 1 милион евро на моята съпруга, която имаше НПО."

По отношение на предстоящите избори Балабанов изрази увереност, че "Има такъв народ" ще бъде представена и в следващото Народно събрание. Той подчерта, че партията ще продължи да защитава консервативни позиции и финансова дисциплина.

Той заяви: "Ще "Има такъв народ" в 52-я парламент. И понеже ще "Има такъв народ", ще има такъв народ, който ще си грижи за това да бъдат запазени и пазени българските деца, традиционното българско семейство. Границите ни, за да не допускаме мигрантски натиски. Икономиката ни, която ще бъде дясна, защото ще харчим толкова колкото произвеждаме, а не да раздуваме бюджети и разходи, като Асен Василев пет години, та да си чудим и да говорим днес как 3% дефицит е нещо хубаво. Така че "Има такъв народ", ще той не е оня консервативен традиционалистически модел в българския парламент, който ще спре този либерален разгул."