Светльо Вуцов се ожени, Вили Вуцов ще става дядо

Светослав прави най-силния сезон в кариерата си

26.03.2026 | 08:55 ч.
Снимка Фейсбук

Вратарят на "Левски" и националния отбор Светослав Вуцов се ожени за приятелката си Дарина. Кумуваха им Костадин Велков и съпругата му Никол.

И двамата са от футболни фамилии - съответно синове на Велислав Вуцов и Антон Велков.

Дарина, която е балерина, очаква дете. Така Вили Вуцов скоро ще е дядо.

Светослав Вуцов има поводи за радост и на терена. Той прави най-силния сезон в кариерата си, а Левски е лидер в класирането и уверено пвърви към титлата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

