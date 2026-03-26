Светльо Вуцов се ожени, Вили Вуцов ще става дядо

Вратарят на "Левски" и националния отбор Светослав Вуцов се ожени за приятелката си Дарина. Кумуваха им Костадин Велков и съпругата му Никол.

И двамата са от футболни фамилии - съответно синове на Велислав Вуцов и Антон Велков.

Дарина, която е балерина, очаква дете. Така Вили Вуцов скоро ще е дядо.

Светослав Вуцов има поводи за радост и на терена. Той прави най-силния сезон в кариерата си, а Левски е лидер в класирането и уверено пвърви към титлата.