Актьорът от лондонския сериал “Burning“ Джон Олфорд почина в затвора

Актьорът Джон Олфорд почина в затвора два месеца след като беше осъден за сексуално посегателство над две тийнейджърки.

54-годишната звезда от “Grange Hill“ и “London's Burning“ беше намерен мъртъв в HMP Bure в Норфолк, съобщава ВВС.

Олфорд, чието истинско име беше Джон Шанън, беше осъден на осем години и половина затвор, след като беше признат за виновен в сексуално посегателство над двамата тийнейджъри, които бяха на 15 и 14 години.

Говорител на затворническата служба потвърди смъртта пред BBC и заяви в изявление: “Джон Шанън почина в затвора на 13 март 2026 г. Както при всички смъртни случаи в ареста, омбудсманът по затворите и пробацията ще разследва случая.“

Олфорд от Холоуей, Северен Лондон, беше съден в Кралския съд в Сейнт Олбанс под истинското си име през септември миналата година.

На съдебните заседатели беше казано, че звездата е купила бутилка водка за двете тийнейджърки, която те са пили в къщата на приятел в Ходесдън, Хартфордшир, през април 2022 г.

Той беше признат за виновен по четири обвинения за сексуална активност с по-малкото момиче и за сексуално посегателство и посегателство чрез проникване срещу по-голямото тийнейджър.

Актьорът беше вкаран в затвора преди два месеца, на 14 януари, като съдия Каролайн Овъртън заяви, че престъпленията са оказали "значително и продължаващо въздействие“ върху живота на жертвите му.

През 1985 г. той се присъединява към популярния детски сериал на BBC „Grange Hill“, играейки бунтарския първокурсник Роби Райт, и е в шоуто до 1989 г.

Но най-известната му роля е през 1993 г., когато се присъединява към актьорския състав на драмата на ITV "London's Burning“ по време на шестия ѝ сезон.

Популярното шоу е за членове на Лондонската пожарна бригада, а той играе пожарникаря Били Рей, което повишава популярността му дотолкова, че до 1996 г. той започва поп кариера.

Но Алфорд е уволнен от шоуто и е осъден на девет месеца затвор, след като е осъден за доставка на кокаин и канабис на журналист под прикритие от News of the World през 1997 г.

По време на процеса срещу него през септември, прокурорът Крис Уайт каза пред съдебните заседатели: "Джон Шанън е бил напълно наясно с възрастта на момичетата, но въпреки това е избрал да ги експлоатира – да им дава алкохол и след това да извършва сексуални престъпления срещу тях".

Той отричал престъпленията и когато присъдите били произнесени, скрил глава в ръцете си и извикал "грешно, не съм направил това“.