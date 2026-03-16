След срива на мобилния интернет - ограничават и кабелната връзка в Москва

Доставчиците на интернет в няколко руски града започнаха да ограничават скоростта на кабелния интернет на фона на продължаващите прекъсвания в мобилните мрежи, съобщава The Moscow Times.

Ограничения са въведени в Санкт Петербург, Екатеринбург и Самара, където операторът Dom.ru намали скоростта до 50 Mbps за абонати, които използват повече от 3 терабайта данни на месец.

"Потребителят може да запази текущата скорост срещу допълнително заплащане или да изчака до началото на следващия период на фактуриране, когато тя ще бъде автоматично възстановена", съобщи пресслужбата на доставчика пред "Российская газета", според The ​​Moscow Times.

Компанията добави, че мярката ще засегне по-малко от 1% от потребителите, отбелязвайки, че около 85% от абонатите консумират до 500 гигабайта на месец, и посъветва клиентите да следят потреблението на трафик чрез личните си акаунти.

Държавният оператор Ростелеком също коментира ситуацията, заявявайки, че "споделя загрижеността на колегите относно необичайните обеми на потребление на трафик", предупреждавайки, че необичайно високото потребление може да повлияе на стабилността на мрежата.

Анализаторът на TelecomDaily Иля Шатилин заяви, че този ход може да доведе до подобни ограничения в цялата индустрия.

"Ако Dom.ru започне да прилага ограничения постоянно, подобни ограничения трябва да се очакват и от други доставчици на фиксиран широколентов интернет, тъй като абонатите, които са изтласквани от Dom.ru, ще преминат към тях", каза той.

Според анализатора на Mobile Research Group Елдар Муртазин, такива ограничения винаги са съществували, дори операторите да не са ги рекламирали открито, съобщи The Moscow Times.

"Неограниченият трафик не е наистина неограничен. Всеки оператор определя определен праг: след определен обем скоростта се намалява", обясни той. "В момента, на фона на ограниченията на мобилния интернет, значението на Wi-Fi нараства. Много юридически лица се маскират като частни потребители, защото това спестява пари."

Тези ограничения идват, докато прекъсванията на интернет връзката вече засягат ежедневието в Русия, карайки много потребители да разчитат на алтернативни средства за комуникация, като продажбите на пейджъри, радиостанции и стационарни телефони се увеличават значително.

Според The ​​Moscow Times, позовавайки се на данни от онлайн пазара Wildberries, тези устройства стават все по-важни за бизнеса и хората, които се опитват да останат свързани.

От 6 до 10 март продажбите на пейджъри - често използвани за комуникация между персонал и клиенти - са нараснали със 73% в сравнение със същия период през февруари. Покупките на радиостанции се увеличиха с 27%, докато продажбите на стационарни телефони нараснаха с 25%.

Прекъсванията започнаха на 3 март, когато мобилният интернет и гласовите услуги започнаха да претърпяват мащабни сривове. В няколко района, особено в центъра на Москва, мрежата беше напълно недостъпна, докато в други райони потребителите имаха достъп само до ограничен брой одобрени уебсайтове.

Комуникационните проблеми предизвикаха дискусия на политическо ниво, където руски законодател предложи възстановяване на уличните телефони като резервно копие по време на прекъсвания.

Инициативата беше предложена от Игор Антропенко, член на комисията по промишленост и търговия на Държавната дума, на фона на продължаващите прекъсвания на мобилния интернет и телефонните услуги в центъра на Москва.

Той предположи, че обществените телефони, някога широко разпространени в руските градове, биха могли отново да функционират като резервен вариант за комуникация, когато мобилните мрежи са ограничени.