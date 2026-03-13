Вече седми ден в Москва няма мобилен интернет: Как преминава един ден в столицата?

Проблемите с комуникацията в Москва продължават: в централните райони на града мобилният интернет е извън експлоатация от 6 март, а обществените Wi-Fi мрежи не работят по улиците. Отговарянето на съобщения или проверката на внезапно променените маршрути е възможно във вагоните на метрото с работещ Wi-Fi, на гарите или в кафенетата със собствени мрежи. За да провери ситуацията, кореспондент на "Берег" е започнал пътуване от гара Казански и се е опитал да следва обичайните маршрути на московчани.

Петима пътници от влак, току-що пристигнал на гара Казански, стоят на входа на метростанция "Комсомолская" (намира се точно на перона на гарата). Всички те се взират объркано в смартфоните си: преди пет минути, когато влакът преминаваше през район "Соколники", социалните медии и приложенията за съобщения работеха, но на перона те спряха.

Съобщения не се изпращат, а също така е невъзможно да се прочете какво се случва по света.

Мобилният интернет в много централни райони на Москва не работи от 6 март, а проблемите с връзката са се влошили през последните шест дни. В началото на прекъсването смартфоните поне поддържаха ресурси от "белия списък" (например през уикенда работеха Госуслуги, уебсайтът на Руските железници и ВКонтакте). На 12 март нищо не работеше - със или без VPN.

Вътре в сградата на гарата всичко е почти същото като на перона: хора с чанти и куфари в чакалнята гледат мрачно екраните на телефоните си.

В кафене от популярна верига, където влиза кореспондента на "Берег", плащанията с карта работят без проблем.

"Нашето приложение просто не работи", извинява се баристата, обяснявайки, че клиентите няма да могат да получават кешбек за покупките си. Той е чул от приятели, че някои от обектите на същата верига в центъра на града са само с плащане в брой от края на миналата седмица. Но това не се е отразило на местоположението му: платежният терминал там разчита на кабелен интернет.

Висока блондинка с късо яке влиза в кафенето. Тя дърпа очукан зелен куфар с едната ръка и се опитва да напише нещо на смартфона си с другата. Подслушвайки разговор за проблемите с интернет, тя пита:

"О, и вие нямате интернет?"

"Не работи в центъра на града от края на миналата седмица. Но би трябвало да има Wi-Fi на гарата; опитайте да се свържете."

"Боже мой! Бях на летището преди половин час, там имаше интернет."

За да влезете в Wi-Fi мрежата на гарата, трябва да въведете собствения си телефоннен номер и да се обадите на предоставен контакт. Ако сигналът е установен, ще има достъп до интернет. Процесът отнема по-малко от минута и смартфонът е успешно свързан с мрежата на RZD. Сигналът обаче е достатъчен само за чакалнята и малка част от перона - след вратите, водещи към града, връзката се губи.

Извън тази зона потребителите имат достъп до градските Wi-Fi мрежи DOM.RU и Moscow_WiFi_Free. При опит за свързване към някоя от тях обаче смартфонът връща грешка.

Таксиметрови шофьори, стоящи наблизо, всеки с черно-жълта карирана значка на врата си, лениво приветстват хората, когато излизат от сградата на гарата.

"Колко е разстоянието до Рижская?"

"Хиляда и половина", отговаря един от шофьорите, след като се замисли малко.

От гара Казански до Рижская е по-малко от пет километра, около 10 минути пътуване; 1500 рубли за такова пътуване са неприлична сума. Вероятно затова толкова малко хора, пристигащи на гарата, използват таксита: след като проверят цената, те решават да вземат обществен транспорт и същите таксиметрови шофьори им дават упътвания до метрото.

Ако извикате такси, използвайки приложението от сградата на гарата, където има Wi-Fi, можете да стигнете до Рижская за два пъти и половина по-малко, дори с бизнес плана. Пътуване с план "Икономи" струва малко над 300 рубли, с двуминутно чакане.

Блокирането на мобилния интернет изглежда не е повлияло на услугите на московското метро: терминалите за плащане на билетните гишета и автоматите за билети функционират нормално. Възможно е и директно плащане с банкова карта чрез валидатора. Мобилен интернет не е наличен на гарата, както е в целия град, но Wi-Fi във вагоните е приемлив, дори по време на сутрешния пиков час.

Пътниците, които се притесняват да се свързват с обществени мрежи поради съображения за дигитална хигиена, могат да получат мобилен интернет само по Кръговата линия между станциите "Проспект на Мира" и "Киевская" и близо до "Павелецка". По синята линия, Арбатско-Покровская, сигналът започва да се колебае близо до "Арбатска" и се засилва на "Електрозаводска".

Московчани имат начин да разберат ако мобилният им интернет не работи, без да важат телефона си от джоба: чрез стрийминг услуги като Apple Music или Yandex.Music. Ако песните в тези приложения не бъдат изтеглени на смартфона, плейлистът ще спре да се възпроизвежда в слушалките им веднага щом потребителят влезе в зона без сигнал. Изтегля се максимум една песен за бъдещи справки.

Изправен пред липса на музика, кореспондентъг на "Берег" се обърна към Avito в търсене на плейър: изтеглянето на всички песни на смартфон заема много памет. Собствениците на по-стари устройства се подготвят за увеличено търсене: употребяваните iPod classic се продават за до 20 000 рубли. Когато беше пуснат на пазара през 2009 г., най-новият модел от тази линия струваше 249 долара или 7700 рубли по обменния курс от същата година.

Много хора все още изтеглят песни на своите смартфони: на централните метростанции, където няма сигнал, хората ритмично потропват с крака със слушалки. Пътничка, седнала до кореспондента на "Берег", освобождава паметта на телефона си, като изтрива снимки и песни от плейлиста си - вероятно за да запази само най-важното по-късно.

Метростанциите напомнят за края на 2000-те, когато хората все още си звъняха, вместо да си пишат съобщения, за да се намерят

Сега няма друг начин да намерят някого, когото познават. Мобилните оператори също изглежда са започнали да наблягат на мобилните комуникации в рекламните си кампании, а не на интернет, както правеха някога.

"Говорете с любимите си хора, дори и да сте без пари", гласи банер на Beeline, рекламиращ неограничени разговори към абонатите на същия оператор.

"Отдавна ли стоиш тук?" - притичва към приятеля си къдравокос, рус млад мъж на около двадесет години.

"Да, около десет минути."

"Защо не се обади? Как се разминахме?"

Приятелят свива рамене в отговор. Може би е бил един от онези нещастници, които също са се сблъскали с блокирана мобилна телефонна услуга.

На 12 март бариста в московско кафене предупреди кореспондента на "Берег", че свързването с местния Wi-Fi може да е невъзможно, ако телефонът им няма клетъчна връзка: за да влязат, им е необходим код, изпратен чрез SMS. Кореспондентът има връзка, но друг клиент все още чака SMS-а.

Кафенетата и веригите за бързо хранене обикновено са претъпкани в наши дни. Присъствието на хора, използващи смартфони - изпращащи съобщения или провеждащи видеоконферентна връзка - може бързо да покаже дали наблизо има безплатен Wi-Fi.

"Извинете, знаете ли как да намеря Мрузовския проезд? Там е Мосгаз", пита ниска жена на около шейсет години, държейки смартфон, която се приближава до хора с достъп до интернет. Те поклащат виновно глави. Картите не работят без интернет, а тя не може да се свърже с Wi-Fi.

Въпреки че Yandex Navigator показва известието "Работи дори без интернет" при отваряне, това е само наполовина вярно. За да го използвате офлайн, картата трябва да бъде предварително заредена в приложението. Кореспондентът на Берег не е направил това и известието се появява на фона на празна мрежа.

На сутринта на 12 март RBC съобщи, че клиентите от веригата книжарници "Читай Город" са увеличили покупките си на хартиени карти – по-специално атласи и пътеводители – почти наполовина. Кореспондентът на Берег обаче не е срещнал нито един човек, който да държи хартиена карта през целия ден.

Проблеми с връзката не бяха проблем в супермаркета, аптеката и пункта за вземане на пратки: безкасовите плащания се приемаха навсякъде. В супермаркета той успява да използва бонус картата си (за разлика от кафенето на гара Казански) – номерът ѝ се показва в приложението, дори ако телефонът ми не е свързан с интернет. Трябва обаче предварителна подготовка за взимане на пратка: екранни снимки на баркодовете и номерата на поръчките.

Yandex.Taxi внедри начин за заобикаляне на блокирането: ако интернет връзката е нестабилна или напълно прекъсната, в приложението се появява бутон "Резервирай по телефона срещу пари в брой".

"Откъде да ви вземем?", пита женски глас от другата страна.

Цената на деветкилометрово пътуване е почти 800 рубли. Не ви казват веднага кога ще пристигне колата; трябва да изчакате текстово съобщение, което включва цвета, марката и регистрационния номер, както и времето за чакане. Веднага щом шофьорът пристигне на мястото за вземане, пътникът получава автоматично обаждане с молба да излезе. За да отмени поръчката, трябва да се обади отново на оператора.

В текстово съобщение до кореспондентът на "Берег" се посочва, че чакането на кола ще бъде 10 минути – по-дълго от обикновено, но не е критично. Шофьорът наистина пристига навреме. Той не желае да говори за трудностите, причинени от блокирането на мобилния интернет. Ззабелязал е проблема едва предния ден и първоначално е бил сигурен, че засяга само него.

"Защо е така, знаете ли", пита той кореспондентът. "WhatsApp не работи от месец. Същото ли е и при вас?"

Почти целият маршрут следва Градинския пръстен. Покритие за мобилен интернет все още има в някои райони, като например близо до улица "Сухаревская", близо до рецепцията на Министерството на вътрешните работи и театър "Олег Табаков", където от пролетта на 2022 г. виси голяма, вече избеляла, георгиевска лента, изобразяваща буквата Z.

Таксито спира до клиниката, където се е насочил кореспондентът на "Берег". Той благодари на шофьора за превоза и посяга към дръжката на вратата – но тя е заключена. "Ами плащането? Имате пари в брой, нали?" – пита заплашително шофьорът. Плащането в брой в такситата все още не е станало навик.

През последните години Единната медицинска информационна система (ЕМС) в руските клиники изпитва проблеми дори без прекъсвания на интернет: лекарите трудно да въвеждат медицински истории в компютъра или да издават направления за изследвания. Затова кореспондентът на медията решава да проучи как прекъсването на връзката се е отразило на клиниките. Въпреки че прекъсването на EMIAS остана незабелязано, лекарите със сигурност са го усетили.

"Имам интернет вътре, но веднага щом изляза навън, той изчезва. Не разбирам защо", оплака се един лекар.

Пациенти, чакащи за преглед, също обсъждат блокирането на мобилните телефони.

"Сигурно е политика", коментира се възрастна светлокоса жена. "Кога ще свърши всичко това? Тук едва сега започва; в други региони продължава вече шест месеца."

"Да, казаха, че е за неопределен период. Добре, стига да няма война!"

"Но има", възразява недоумяващо кореспондентът на "Бере"“.

"Надявам се да не е в Москва!"