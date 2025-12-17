Саркози продаде за дни над 100 000 от книгата си за затвора

Близо 100 000 екземпляра бяха продадени за по-малко от седмица от книгата на бившия френски президент Никола Саркози, в която той разказва за трите си седмици в затвора след присъдата му по процеса за неправомерно финансиране от Либия на неговата кандидатпрезидентска кампания през 2007 г., съобщи днес издателството на книгата, цитирано от Франс прес и БТА, като нарече продажбите "феноменален успех".

"Номер 1 по продажби! "Le journal d'un prisonnier" (Дневникът на един затворник – бел.прев.) беше продадена в 98 610 копия само за няколко дни след пускането ѝ в книжарниците! Феноменален номер 1", написа издателство „Фаяр" в съобщение в социалната мрежа „Екс", въз основа на рейтингите на Института „Нилсен И Ку Же Еф Ка" за книжния пазар.

Публикувана на 10 декември, книгата разказва за трите седмици, които бившият президент на Франция, управлявал страната в периода 2007-2012 г., прекара в затвора, след като през септември бе осъден на пет години по дело за получаване на финансиране от Либия.