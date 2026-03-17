Тръмп се подигра с дислексията на губернатора на Калифорния

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че президентите не трябва да имат увреждания при ученето и четенето, засилвайки словесните си атаки срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм през последните дни, предаде Ройтерс.

Пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп цитира направената от Нюсъм публично достояние дискусия за дислексията му - нарушение на способността за учене и четене, и изказа предположение, че такива състояния трябва да дисквалифицират човек от президентския пост, предаде БТА.

Нюсъм се разглежда като потенциален кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г. и често си разменя остри реплики с Тръмп, който даде на калифорниеца прякора „Нюскъм“ (в превод от английски език - „нов измамник“).

„Гавин Нюскъм призна, че е - че има увреждания при ученето и четенето“, каза Тръмп пред журналистите в Белия дом.

„Честно казано, аз подкрепям изцяло хората с увреждания при ученето и четенето, но не и моя президент. Не искам - мисля, че един президент не трябва да има увреждания при ученето и четенето, ясно ли е?“ заяви Тръмп. „И знам, че е много спорно да се каже такова ужасно нещо - за президента на САЩ. Гавин Нюскъм призна, че има увреждания при ученето и четенето, дислексия, всичко за него е глупаво“.

Тези коментари са поне третият случай в последните дни, когато Тръмп атакува Нюсъм заради дислексията му, за която губернаторът говори в интервюта и в книгата си, отбелязва Ройтерс.