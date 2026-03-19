Защо интеграцията в отбраната може да разцепи Европа?

От края на Втората световна война страните от Западна Европа разчитат на Съединените щати за своята сигурност. Така защитени, тези страни имаха свободата да преследват икономическа интеграция, като същевременно запазиха своите демократични системи на управление. Отговорността беше разделена, като Вашингтон се грижеше за сигурността на континента, а Брюксел поемаше все по-голяма икономическа роля. Това разделение на отговорностите сега е под въпрос. Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска да купи Гренландия, атакува европейските лидери и се намеси във вътрешната политика на европейските държави. По-скоро той предупреди, че ако съюзниците от НАТО не съдействат за отварянето на Ормузкия проток, „това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО“. Антагонизмът на Тръмп подтикна лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон, да призоват за „стратегическа автономия“ от Вашингтон. Анализатори, пишещи в Foreign Affairs — включително Ерик Джоунс и Матиас Матийс — предложиха, че Европейският съюз трябва да поеме по-голяма роля в европейската сигурност. Те твърдят, че това трябва да бъде част от по-широко усилие да се превърне в „световна сила“, способна да противодейства на политиките на администрацията на Тръмп.

Това би било грешка. Европейският съюз (ЕС) е инструмент за икономическо сътрудничество. Той е проект за мир, а не за война. Той е постигнал забележителен успех в това начинание, като е осъществил своята основателна цел да обедини икономически Франция и Германия. Но този успех е изисквал непрекъснатия ангажимент на Вашингтон към НАТО. Промяната на тази договореност би създала напрежение между държавите-членки, което в крайна сметка би застрашило съществуващите структури на европейското сътрудничество. Европейската комисия трябва да отстъпи и да позволи на коалиции от национални държави отвътре и извън блока да развиват нови междуправителствени партньорства. Единствено чрез този процес Вашингтон и Брюксел могат да укрепят европейската сигурност – и да гарантират оцеляването на самия европейски проект.

Пред заплахите на Тръмп европейските лидери, включително Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха, че Европа трябва да действа като световна сила. Въпреки че Европейският съюз проявява все по-голям ентусиазъм да поеме тази роля, той не е в състояние да го направи. Напротив, Брюксел се нуждае от Вашингтон сега повече от всякога. Причината за това е проста: исторически погледнато, силата, която носи най-голяма отговорност за европейската интеграция, са Съединените щати. Подкрепата на Вашингтон за обединена Европа датира от края на Втората световна война и убеждението на администрацията на Труман, че интеграцията е най-ефективният начин за възстановяване на разрушения континент и спиране на разпространението на комунизма. Подходът на САЩ не винаги е бил добре приет. По-специално британското правителство разглеждаше желанието на Вашингтон за европейска интеграция като външна намеса, която заплашваше демократичните системи на управление в Европа.

Първоначалните институции на европейската икономическа интеграция бяха затова създадени да допълват, а не да заменят националния суверенитет. Този компромис се оказа изключително устойчив. Европейските лидери работиха за премахване на бариерите пред комуникацията и обмена, като започнаха със създаването на Организацията за европейско икономическо сътрудничество през 1948 г. и на Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г. Шест години по-късно ЕОВС беше преобразувана чрез Договора от Рим в Европейската икономическа общност. С задълбочаването и разширяването на европейския проект институциите и агенциите за икономическа интеграция се утвърдиха, пише Foreign Affairs.

След като Френската национална асамблея гласува против идеята за Европейска отбранителна общност през 1954 г., не беше разработена никаква значима обща отбранителна политика. Вместо това НАТО предостави рамка за взаимна отбрана чрез междуправителствено сътрудничество, осигурявайки европейското съгласуване със Съединените щати срещу Съветския съюз. В замяна Вашингтон прие, че ще трябва да поеме основната тежест на финансирането и разполагането на военните ресурси, необходими за възпиране на съветската агресия.

Краят на Студената война доведе до промяна. В отговор на падането на Берлинската стена през 1989 г. и обединението на Германия през 1990 г. Вашингтон работи с Париж и Берлин, за да насърчи по-тясна европейска интеграция. Договорът от Маастрихт от 1992 г., с който беше създаден Европейският съюз, ангажира подписалите страни с „все по-тясна уния“ както в икономически, така и в политически план, постигната отчасти чрез създаването на еврото. За да се предотврати прекомерна икономическа дискриминация срещу Съединените щати, договорът беше обвързан със създаването на Световната търговска организация и с нов, легалистичен подход за осигуряване на справедливи практики в международната търговия.

Дори ограниченото ниво на интеграция, предложено от Маастрихт, срещна трудности с държавите-членки. Датските избиратели отхвърлиха договора на референдум, а впоследствие на Копенхаген бяха предоставени редица изключения, за да се осигури съгласието му. Във Франция избирателите одобриха договора, но само с 51 процента от гласовете. Парламентарната ратификация разцепи Британската консервативна партия, което фатално отслаби правителството на премиера Джон Мейджър. Ако Договорът от Маастрихт беше включвал истински ангажимент за обща отбрана, ратификацията би се оказала невъзможна.

Все пак старата сделка се запази. Военната мощ на САЩ гарантира, че европейските страни могат да задълбочат икономическата интеграция и да преследват разширяване, като пренебрегват въпроса за общата отбрана. Ценността на това разделение на отговорностите беше оценена във Вашингтон и най-ясно изразена от американския сенатор Ричард Лугар в реч през 1993 г. НАТО, твърдеше той, беше необходима, за да се предотврати „здравословната национална гордост“, която беше от съществено значение за един мирен и проспериращ континент, да се превърне в „разрушителен ксенофобски национализъм“. Ако алиансът се разпадне, предупреди Лугар, съществува „опасност Европа отново да се разпадне“.

Между атаките от 11 септември 2001 г. и руската инвазия в Крим през 2014 г. заплахата за евроатлантическото пространство идваше главно от глобалния ислямистки тероризъм. Сега тази заплаха идва от много по-близо до дома, факт, потвърден от мащабната инвазия на руския президент Владимир Путин в Украйна през 2022 г. Краят на Студената война принуди европейския проект да се промени; тази нова ера, в която териториалната цялост на Европа отново е изложена на риск, трябва да предизвика подобни действия.

Необходимостта от промяна се засили от глобалното преместване на силите към Тихоокеанския регион. Когато беше подписан Договорът от Маастрихт през 1992 г., Европейският съюз и Съединените щати заедно представляваха значително повече от половината от световната икономика. Делът на САЩ е останал постоянен – 26,3 процента през 2023 г. Делът на Европейския съюз обаче е намалял значително – до 14,7 процента. Междувременно Китай се издигна и се превърна в равен конкурент на САЩ. СТО беше замислена като инструмент, който да регулира търговските отношения между САЩ и ЕС като част от нова, глобализираща се икономика, но тя не успя да се противопостави на Китай по отношение на системното кражби на интелектуална собственост и антиконкурентните му индустриални политики. Пекин става все по-агресивен на международната сцена и затова Вашингтон почувства нуждата да пренасочи капацитета си от Европа, за да защити Тайван и да отговори на предизвикателствата в Латинска Америка.

Администрацията на Тръмп е права, че трансатлантическите отношения трябва да бъдат преструктурирани. Както твърди Питър Харел в Foreign Affairs, универсалисткият, легалистичен подход към международната търговия, следван през 90-те години, не е подходящ в епохата на конкуренция между великите сили.

Новите търговски споразумения, които Вашингтон подписа с Европейския съюз и Обединеното кралство през 2025 г., с акцент върху икономическата сигурност и справянето с китайския свръхкапацитет, са стъпка в правилната посока. Въпреки това другите действия на Вашингтон са подкопали тези постижения. Повтарящата се готовност на Тръмп да приема манипулациите на Путин за чиста монета е объркала и разочаровала Украйна и нейните близки европейски партньори. Хаотичният подход на президента към преговорите е подкопал самите търговски споразумения, които неговата администрация е договорила. Най-лошото от всичко е, че натискът на Тръмп да придобие Гренландия е принудил партньорите от НАТО да поставят под въпрос фундаменталните предпоставки, върху които се основава алиансът.

В този контекст призивите Европейският съюз да се превърне в „световна сила“ са разбираеми. Но те рискуват да доведат до катастрофа и за двете страни на Атлантическия океан. Европейският съюз няма армия, а Брюксел не може да харчи пари директно за отбрана. Той може само да субсидира държавите-членки чрез финансови безвъзмездни помощи или, теоретично, чрез емитиране на общ дълг. При сегашната система вторият вариант би означавал фискални трансфери от Германия и Холандия към Франция, Гърция, Италия и други страни с високи разходи. Тези вероятни бенефициенти имат широк спектър от легитимни опасения за сигурността, предимно в Източното Средиземноморие, Близкия изток и Северна Африка, които нямат почти нищо общо с руската заплаха. Да се иска от германските и холандските данъкоплатци да финансират тези ангажименти за неопределено време рискува опасна обратна реакция.

Консолидиран европейски отбранителен сектор би изисквал от страните да се откажат от ключови източници на заетост и приходи от износ в полза на система с малко демократичен контрол или координация. Въпреки реториката на Макрон, Франция е страната, която най-силно се противопоставя на консолидирането на европейския отбранителен сектор. Такова действие би принудило Париж да се откаже от принципите на националната независимост, които са движили неговата държавна политика от 1958 г. насам.

Нежеланието на Франция да се откаже от контрола върху отбраната вече провали френско-германския проект за изтребител FCAS.

Лесно е да се критикува Париж за това, но много от неговите опасения са разбираеми. Създаването на европейски отбранителен сектор би изисквало общо разбиране сред всички държави-членки за естеството на заплахите, пред които е изправена Европа, за това как тези заплахи трябва да определят развитието на нови способности, кой ще контролира интелектуалната собственост, стояща зад тези способности, и преди всичко – общ подход към износа на оръжие. Брюксел не разполага с капацитета, експертизата или демократичната легитимност, за да отговори на тези въпроси.

Нов договор би могъл да реши този проблем и да установи както рамка, така и консенсус за по-голяма европейска интеграция в областта на отбраната. Но опитът да се договори такъв би обърнал политиката на континента. Няколко държави-членки са или извън НАТО и ангажирани с неутралитет, или открито симпатизират на Русия. Промяна в договора за обща отбрана би разрушила деликатната рамка на сътрудничество, която свързва Северна и Южна Европа. Северните държави-членки вероятно биха поискали съкращения на южните социални програми като част от всяко ново увеличение на разходите за отбрана, както намекна германският външен министър Йохан Вадефул миналия месец. Обществената реакция срещу такива съкращения в тези страни би била огромна.

Преди всичко, всяка стъпка към обща отбранителна политика би застрашила германския социален договор. Комбинацията от широко разпространена заетост в производството и членството в еврозоната е поддържала страната в продължение на десетилетия. И все пак социалният договор вече започна да се разпада. Германската промишленост все още се бори да се приспособи след загубата на достъп до евтина руска енергия. Тя също така е под огромно и нарастващо напрежение от китайската конкуренция. През февруари Брюксел реши да подкрепи Украйна чрез общо емитиране на дълг, а не чрез конфискувани руски активи, въпреки възраженията на Берлин. В този контекст привържениците на европейската мощност искат от германските данъкоплатци едновременно да увеличат разходите за отбрана, да закупят военно оборудване, произведено предимно извън Германия, и да субсидират разходите за отбрана на други европейски страни. Взети поотделно, всяко от тези искания би било взривоопасно, като рискува да доведе до засилена подкрепа за крайни партии както от ляво, така и от дясно. Заедно те представляват барутен погреб, готов да избухне.

За да се поднови евроатлантическото споразумение, институциите на Европейския съюз трябва да се оттеглят от въпросите на отбраната и да се съсредоточат върху насърчаването на икономическия растеж чрез съществуващите компетенции. В краткосрочен план няма алтернатива на САЩ да предоставят скъпите и технологично напреднали способности, необходими за възпиране на Русия.

В дългосрочен план трябва да се разработят нови програми за разходи чрез междуправителствени споразумения, като НАТО се фокусира върху поддържането на оперативната съвместимост между своите членове. Вашингтон не трябва да очаква увеличенията на разходите за отбрана да бъдат еднакви в процентно изражение сред държавите-членки на ЕС. Тези ангажименти трябва вместо това да варират в зависимост от фискалното пространство и желанието на избирателите за увеличени разходи. За щастие, именно държавите от Северна Европа и от източния фланг на НАТО са най-способни и склонни да увеличат бюджетите си за отбрана в отговор на руската заплаха.

Европейските страни трябва също така да търсят партньори извън границите си. Проекти като програмата за разработване на изтребители GCAP между Италия, Япония и Обединеното кралство само укрепват европейската сигурност. По същия начин Полша правилно се обръща към Южна Корея за доставка на военно оборудване и придобиване на експертен опит, тъй като и двете страни разчитат на големи конвенционални сухопътни сили. Държавите-членки на ЕС трябва да се ангажират да предоставят на всички съюзници по договор на САЩ статут на партньори в инициативите на Брюксел за финансиране на отбраната. Това би насърчило ползотворното сътрудничество и би ограничило желанието на Европейската комисия да използва превъоръжаването като средство за интеграция.

Най-важният партньор на САЩ в това пребалансиране остава Обединеното кралство. Чрез сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост и ядрената енергетика, както и чрез мрежата за обмен на разузнавателна информация „Five Eyes“, Лондон и Вашингтон поддържат безпрецедентно и задълбочаващо се геополитическо приятелство. Последният консервативен правителствен състав беше пионер в „минилатералните“ партньорства в областта на отбраната чрез AUKUS – споразумението за сигурност между Австралия, Обединеното кралство и САЩ – и чрез Съвместните експедиционни сили – инструмент за сътрудничество между страните от Балтийско и Северно море за противодействие на руските действия. Това обаче не означава, че Лондон прави всичко, което трябва. Въпреки силната двупартийна подкрепа за Украйна, разходите за отбрана на Великобритания нарастват твърде бавно и не се очаква да достигнат 3,5% преди 2035 г. Вашингтон трябва да насърчи Обединеното кралство да изразходва 3% от БВП преди края на мандата на настоящия парламент през 2029 г.

Като дадат приоритет на междуправителственото сътрудничество между страни със сходни възгледи, Вашингтон и Брюксел могат да осигурят мир и просперитет в Европа за още едно поколение. За да го направят обаче, политиците от двете страни на Атлантическия океан трябва да виждат европейските институции такива, каквито са, а не каквито биха искали да бъдат. Разделението на отговорностите между икономическите и военните въпроси е запазило мира в евроатлантическото пространство в продължение на повече от 70 години. Да се отхвърли тази договореност означава да се рискува катастрофа.