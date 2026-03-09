През последните часове напрежението в Близкия изток продължава да се задълбочава и все по-ясно показва, че конфликтът се разраства извън рамките на една локална война.

Военни действия се водят едновременно на няколко фронта – в Ивицата Газа, в Ливан и директно на територията на Иран. Нови израелски удари бяха нанесени в Газа, а израелската армия съобщава и за операции срещу ирански командири в Бейрут.

В същото време при боеве в Южен Ливан загинаха израелски войници, което показва, че фронтът между Израел и подкрепяната от Техеран организация "Хизбула" също се активизира.

Паралелно с това израелските сили разширяват ударите си срещу стратегическа инфраструктура в Иран, включително енергийни обекти, което прехвърля конфликта в нова фаза – директна конфронтация между държави, а не само чрез посреднически групировки.

Ескалацията се случва в момент на политическа нестабилност в Техеран и повишава риска от по-широка регионална война.

Така само за няколко часа конфликтът очертава нова реалност: Близкият изток се оказва сцена на едновременно протичащи военни операции, дипломатически натиск и нарастващи международни тревоги.

А въпросът, който все по-настойчиво стои пред международната общност, е дали това е поредният епизод от дългогодишната криза в региона – или началото на много по-голям геополитически сблъсък.

Какво е отражението на конфликта в Близкия изток върху сигурността на Европа, има ли опасност от активирането на радикални клетки и за паралелите с войната в Украйна - разговор в студиото на "Директно" с Мариян Събев, старши експерт в програма "Сигурност" в Центъра за изследване на демокрацията.