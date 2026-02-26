Захарова: САЩ безотговорно ескалират ситуацията около Иран

Русия отбелязва продължаващите заплахи срещу Техеран, дрънкането на оръжия и безотговорната ескалация на регионалното напрежение от страна на Съединените щати. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„Виждаме продължаващи заплахи срещу Техеран, дрънкане на оръжия, сплашване и безотговорна ескалация на регионалното напрежение от страна на Вашингтон. Въпреки това Русия и Иран продължават систематично да укрепват взаимноизгодното сътрудничество в интерес на народите на двете страни“, каза тя.