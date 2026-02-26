IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: САЩ безотговорно ескалират ситуацията около Иран

Виждаме продължаващи заплахи срещу Техеран

26.02.2026 | 19:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия отбелязва продължаващите заплахи срещу Техеран, дрънкането на оръжия и безотговорната ескалация на регионалното напрежение от страна на Съединените щати. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„Виждаме продължаващи заплахи срещу Техеран, дрънкане на оръжия, сплашване и безотговорна ескалация на регионалното напрежение от страна на Вашингтон. Въпреки това Русия и Иран продължават систематично да укрепват взаимноизгодното сътрудничество в интерес на народите на двете страни“, каза тя.

Захарова Русия Иран САЩ
