Нидерландия оборудва военни кораби с дронове V-BAT

Кралският военноморски флот на Нидерландия е придобил 12 безпилотни летателни системи V-BAT след оперативни тестове, включително изпитания, проведени по време на учението „Cold Response“ край Норвегия.

Според холандския военноморски флот, дроновете V-BAT са оборудвани с радарни и камерни системи, предназначени за провеждане на разузнаване и събиране на разузнавателна информация за продължителни периоди. Платформата може да работи в продължение на няколко часа на височина, предоставяйки данни в реално време на военноморските оператори, пише Defence Express.

Първоначалните оперативни тестове са проведени на борда на амфибийния транспортен кораб HNLMS Johan de Witt по време на учението на НАТО „Cold Response“. Тези изпитания са фокусирани върху оценката на това как дронът се представя при различни условия, включително турбулентност на палубите на хеликоптерите.

Военноморските сили отбелязаха, че всеки кораб има различни характеристики на въздушния поток, което изисква измервания преди разполагането на дрона, за да се гарантира безопасна експлоатация. По време на тестовете операторите са получавали изображения в реално време, което им е позволявало да наблюдават обекти и да оценяват потенциални морски маршрути.

Системата V-BAT е проектирана за компактно разполагане. Според Министерството на отбраната, дронът и неговото помощно оборудване могат да се съхраняват в няколко контейнера и да се управляват от малка площ от приблизително 5 на 5 метра на палубата на кораба. Дронът излита вертикално, преди да премине в полет напред, което позволява операции от плавателни съдове, без да се изисква голяма инфраструктура за изстрелване. Системите за управление на 12-те дрона ще бъдат инсталирани на осем кораба на Кралския военноморски флот на Нидерландия, разширявайки способността на флота да разполага безпилотни въздушни системи за наблюдение от множество платформи.

Процесът на придобиване е завършен по-бързо от типичните срокове за обществени поръчки.

Министерството на отбраната заяви, че системите са закупени директно от производителя по рамка за обществени поръчки на НАТО, което позволява ускорена доставка.

V-BAT се произвежда от американската компания Shield AI. Компанията е разработила системата с фокус върху автономната работа, включително способността да функционира без да се разчита на сателитни комуникации.

Според холандското Министерство на отбраната, дронът е демонстрирал оперативно приложение в Украйна, където неговите възможности, базирани на изкуствен интелект, позволяват непрекъсната работа в среди, където сателитните връзки могат да бъдат прекъснати. От техническа гледна точка, V-BAT е безпилотен летателен апарат с вертикално излитане и кацане (VTOL). Тази конфигурация позволява изстрелване и възстановяване от затворени пространства, което го прави подходящ за военноморски операции, където пространството на палубата е ограничено.

Бордовите сензори на дрона, включително радарни и електрооптични камери, му позволяват да открива, проследява и наблюдава цели, подпомагайки разузнаването и осведомеността за морската област. Функциите за автономност, подкрепени от изкуствен интелект, позволяват на системата да навигира и изпълнява мисии дори в оспорвана среда, където комуникацията с операторите може да бъде влошена.