Папа Лъв ще направи 2026 г. своя година: Как ще промени Ватикана?

Папа Лъв има странна полуусмивка, която оставя наблюдателите несигурни какво всъщност мисли. "Наричам я неговата "усмивка на Мона Лиза". Той я има, откакто се срещнахме през 1969 г., когато бяхме на 14", казва Майк Греко, който е учил в гимназията "Сейнт Августин Семинария" в Мичиган с папата, а след това и с Робърт Превост, и оттогава е останал приятел с него.

"Това е усмивката на някой, който слуша, който е искрен и не е нужно да впечатлява хората или да се налага", допълва 70-годишният Греко. "Зад усмивката стои аналитичният ум на специалност математика, което го прави отличен администратор, но хората не виждат това заради пастирското му присъствие. Тази година Лъв събира информация, за да поеме огромна отговорност - финансовото и духовното благополучие на църквата."

Седем месеца след избирането си през май, първият американски папа започна да обявява промените, когато назначи Ричард Мот, британски епископ, за нов архиепископ на Уестминстър, който ще замени пенсиониращия се кардинал Винсент Никълс.

По-важното е, че той назначи малко известния американски епископ, Роналд Хикс, за нов архиепископ на Ню Йорк - ключова американска архиепископия, преди това ръководена от консервативен поддръжник на Тръмп.

Мъж от Чикаго в Рим

Хикс е мъж от зодия Лъв. И двамата са родом от района на Чикаго и са прекарали години в Латинска Америка - Лъв като мисионер в Перу, Хикс в Ел Салвадор, където е ръководил мрежа от сиропиталища.

Хикс ще поеме поста от пенсиониращия се архиепископ Тимъти Долан, който се молеше на встъпването в длъжност на президента Тръмп и нарече Чарли Кърк, консервативния коментатор, който беше застрелян през септември, "съвременен Свети Павел".

"Това е краят на една ера. Долан беше лидер и символ за мнозинството американски епископи, които се противопоставяха на демократите и либералната култура", обяснява Масимо Фаджоли, теолог в Института Лойола в Тринити Колидж, Дъблин, пред The Times.

70-годишният Лъв вече ясно изрази враждебността си към арестите на нелегални мигранти от Тръмп и този месец отиде още по-далеч, като предупреди група крайнодесни европейски политици, че ако искат да използват християнството, за да укрепят своята консервативна политика на идентичност, не могат да забравят принципа на грижа за нуждаещите се.

Това не означава, че Лъв ще затръшне вратата пред консерваторите. Той споделя с тях противопоставянето си на абортите, сурогатното майчинство и еднополовите бракове, което доказва, че ляво-дясната оптика на политиката не се отнася за религията.

Но консервативните католици вече имат резерви относно новия папа, което би трябвало да доведе до оживен дебат на първата консистория на 245-те кардинали на църквата, които Лъв е свикал на 7-8 януари.

Често провеждана, за да съвпадне с именуването на нови светци, тази консистория е наречена "извънредна" и е строго делова.

Никой не очаква Лъв да определи закона на събранието. Ватикана заяви, че от кардиналите ще се очаква да предложат "подкрепа и съвети" на папата и че ключът ще бъде "засилването на общуването" между папата и неговите кардинали.

Лъв е добре запознат с факта, че на срещи, проведени преди избирането му, кардиналите са се оплаквали от зависимостта на Франциск от тясна група съветници, които да управляват. Но ако Лъв успее да постигне консенсус в колегията на кардиналите, тези, които го познават, казват, че той няма да се страхува да взема решения, предназначени да стабилизират църквата след години на финансови и сексуални скандали.

"Когато види истина, той я защитава", казва отец Алехандро Морал Антон, бившият глава на религиозния орден на Лъв, августинците. "Папа Лъв ще направи 2026 г. своя година."

Алберто Мелони, църковен историк, допълва:

"Кардиналите на конклава през май искаха папа, който е по-малко видим от Франциск, но е неизбежно скоро да има спорове в Курията и те ще се нуждаят от насоки."

Папският режим за фитнес

Но защо да чакаме началото на 2026 г., за да започне царуването си наистина с консисторията?

Папата прекара тази година в приключване на работата, започната от Франциск. Той завърши и издаде апостолско увещание за грижата за бедните, започнато от неговия предшественик, и посети Турция и Ливан - пътуване, което Франциск отложи поради влошаващото се здраве.

Той обаче вече си е изградил начин на живот във Ватикана, който е коренно различен от този на Франциск. Докато аржентинският папа избягваше папската резиденция в Кастел Гандолфо, в покрайнините на Рим, и остана във Ватикана, трупайки килограми, Лъв прекарва там всеки вторник, играейки тенис с дългогодишния си асистент, отец Едгард Иван Римайкуна Инга.

Лъв е трениравал с перуанския свещеник във фитнес зала близо до Ватикана и скоро може би отново ще вдигат тежести - този път в папския апартамент.

В интервю от декември за National Catholic Reporter, по-големият брат на Лъв, Джон Превост, разкри, че папата планира да инсталира фитнес оборудване в големия апартамент, който се ремонтира. Това е поредната промяна от страна на Франциск, който виждаше апартамента като твърде голям и затова живееше в Casa Santa Marta - резиденция за свещеници във Ватикана.

За разлика от Франциск, Лъв е поел и официалните атрибути на своята роля, казва Превост.

"Той не излиза, освен ако не е облечен като папата, дори и да сме само ние. Качихме се на покрива, кой ще го види? Но той трябваше да бъде облечен в бяло“, споделя той.

В друг контраст с Франциск, Лъв няма да се обгражда с вътрешен кръг от съветници, казва Фаджоли.

"Той иска да прави нещата чрез ватиканските дикастерии", допълва той.

Що се отнася до храненето, папата е всичко друго, но не и официален, понякога прави сандвич за вечеря с Римайкуна, ако са работили дълго през деня.

"Ако нямат време да готвят, защото се е прибрал късно, може да хапне сандвич с фъстъчено масло, купа зърнена закуска или нещо подобно", разкрива Превост. "Късно през нощта, когато не може да спи, Лъв играе онлайн играта с думи, подобна на Scrabble, Words with Friends, в 3 часа сутринта."

Според италианския всекидневник La Repubblica, друга късна нощна дейност на папата е изучаването на немски език с приложението Duolingo, за да добави към свободното си владеене на испански и италиански.

След това идва и вечерното му предизвикателство Wordle с брат му, за което Лъв използва нова дума всяка вечер, за да започне.

Папа на мисия

През новата година Лъв ще се върне на път, започвайки с посещение в Алжир, родното място през IV век на Свети Августин, който е вдъхновил ордена, ръководен от Лъв, преди да стане папа.

Пътуването показва, че той не се срамува да постави собствения си много личен опит на вярата в центъра на дневния си ред.

"Свети Августин е ръководил живота на Лъв и за всеки августинец пътуването до Алжир е много специално, чувстваш го като своята страна", казва Морал Антон. Той допълва, че пътуването ще бъде шанс за папата да насърчи съвместното съществуване с исляма, кампания, която той доброволно е наследил от Франциск. "В Анаба в Алжир, до катедралата, където Августин е бил епископ, има манастир, съдържащ болница, която включва малка джамия, за да могат местните жители, които се лекуват, да се молят."

Новата година ще бъде и посветена на набирането на средства за църквата, дори ако Лъв се е възползвал от увеличение на бюджета на Ватикана, който миналата година имаше излишък от 1,6 милиона евро след дефицит от 51,2 милиона евро предходната година, благодарение на леко увеличение на даренията и повече пари от болниците и имотната империя на Ватикана.

В желанието си да се справи с лошото финансово управление, този месец Лъв разпусна ватикански комитет за набиране на средства, създаден в последните дни на Франциск, който беше съставен от италианци с оскъден опит. Организацията се оказа отблъскваща за богатите американски католици, които предават по-голямата част от даренията на католическата църква и са подозрителни към италианските духовници, които водят счетоводството.

Междувременно, в САЩ ефектът на Лъв върху дарителите е започнал да се проявява, според Уорд Фицджералд, президент на настоятелството на Папската фондация, която набира около 20 милиона долара годишно от богати американски дарители за благотворителни инициативи на Ватикана.

"Даренията са се увеличили с около 20% тази година, благодарение на това, че папа говори английски език", казва той.

Монсеньор Роджър Ландри, директор на Папските мисионни общества САЩ, американската мисионерска организация за набиране на средства на Ватикана, заяви, че годишно онлайн събиране на средства, проведено през октомври, е събрало два пъти повече от миналата година.

"Избирането на папа Лъв внуши много доверие на американските католици, много от които, особено сред големите дарители, бяха негативно засегнати от скорошните финансови скандали на Ватикана", казва той. "Очаква се той да донесе кваса на американските практики за отчетност във Ватикана и вече видяхме доказателства за това през първите му седем месеца на поста."

Ще обедини ли Лъв или ще раздели?

Консервативните американски дарители обаче започват да се "чудят" заради усилията на Лъв да помогне на гей католиците и атаките му срещу мигрантската политика на Тръмп, казва Джон Йеп, президент на "Католици за католици", самопровъзгласила се за войнствена организация.

"Американците се насочват към по-консервативен католицизъм и парите им подкрепят традиционалистки епископи", обяснява той.

Групата на Йеп отправи предупредителен изстрел към Лъв, като публикува книга, наречена "Троянският кон в Католическата църква", която осъжда синодите, открити от Франциск, за да могат миряни, включително жени, да обсъдят бъдещето на църквата.

Събитията, подкрепени от Лъв, разрушават църковната йерархия, според традиционалисти като германския кардинал Герхард Мюлер, който е написал въведението към книгата.

"Изглежда, че тези синоди ще бъдат основата на папството на Лъв", каза Йеп.

На консисторията на 7 януари, ако Мюлер се изправи да говори, Лъв ще бъде под натиск да заеме страна.

"Какво ще се случи, когато меденият месец свърши? Защото в крайна сметка ще трябва да вземе някои трудни решения, които няма да се харесат на цялата тълпа, което не можеш да правиш през цялото време", каза брат му пред National Catholic Reporter.

Но приятелят от детството на Лео, Майк Греко, е на мнение, че ако някой може да излекува разделенията в църквата, новият папа от Чикаго е човекът, който може да го направи.

"В гимназията, когато имаше проблеми между учениците, той винаги имаше умерен тон. Той не се е променил и днес е готов да говори с хора с различни възгледи и да ги обедини", казва той.