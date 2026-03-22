Актьорът Джейсън Момоа се спаси от бушуващите наводнения в Хавай

Актьорът Джейсън Момоа споделя, че той и семейството му са в безопасност, след като евакуираха части от Хавай, тъй като мощна буря връхлита щата, предизвиквайки най-лошите наводнения, които островът е виждал от повече от 20 години.

Звездата от "Аквамен“ мрачно разкри в Instagram, че той и семейството му са избягали от северния бряг на Оаху в петък, след като останаха без ток, тъй като катастрофалният дъжд и калните наводнения опустошиха домове, улици и превозни средства, принуждавайки масови евакуации близо до язовир Уахиава.

"Засега сме в безопасност, но има много хора, които не бяха, така че изпращаме цялата си любов“, каза обезсърченият Момоа във видеоклип в историите си в Instagram.

"Северният бряг е доста труден в момента, така че просто се надяваме, че всички са в безопасност и ще могат да се измъкнат. Ще се съберем, за да измислим как ще помогнем на всички. С цялата си любов и бъдете в безопасност", споделя звездата.

46-годишният хаваец също сподели кадри от интензивните вълни пред дома на баща си.

В отделна публикация Момоа добави, че той и неговата рок група Öof Tatatá са отменили благотворителен концерт, за да гарантират безопасността на всички.

"За съжаление, ще го отменим и може би ще направим нещо онлайн, само за да изпратим малко музика на хората“, каза звездата от "Игра на тронове“.

Властите в Хонолулу наредиха на над 5000 жители в петък сутринта да евакуират районите надолу по течението от язовира – структура, отдавна смятана за уязвима и описана от властите като "изложена на риск от непосредствено срутване“.

За по-малко от 24 часа нивото на водата в язовира се е повишило от 24 метра на 26 метра – само шест метра под капацитета си, съобщиха властите.

Над 230 души бяха спасени, след като проливни дъждове връхлетяха Оаху, причинявайки щети за над 1 милиард долара, според губернатора. Около 10 души са хоспитализирани с хипотермия, но няма съобщения за смъртни случаи.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за целия Хавай до неделя.