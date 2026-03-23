Частният остров на Епстийн е новото любимо място на инфлуенсърите ВИДЕО

Частният остров Литъл Сейнт Джеймс на осъдения финансист педофил Джефри Епстийн, намиращ се близо до Американски Вирджински острови е новото любимо място на популярни инфлуенсъри, които с видеата си чупят рекорди по посещаемост.

Посещенията на острова идват в момент, когато Епстийн и случаят му доминират в заглавията на вестници, след като Министерството на правосъдието на Доналд Тръмп публикува милиони страници от досието му на ФБР. Това създаде нов интерес към всички аспекти на неговия случай, включително острова, където е извършил някои от сексуалните си престъпления.

Има поне девет видеоклипа в YouTube, повечето от които са публикувани през последния месец и показват частния остров.

Всички видеа имат почти идентични миниатюри и подобно съдържание. Инфлуенсърът лети до Сейнт Томас, разговаря с местните за Епстийн, след което наема джет, за да стигне до острова Литъл Сейнт Джон, където разглеждат сградите и обсъждат разврата на финансиста.

Разбира се, има няколко промени във формулата. Един от създателите, Аш Алк, изрязва първите няколко секунди от видеото си, за да изглежда като екшън филм. Той твърди, че щурмува острова, за да се застъпи за публикуването на пълните досиета на Епстийн. Друг потребител, WAYOFLIFESQ, използва факта, че е мюсюлманин, като своя примамка. Видеото му е озаглавено "Мюсюлманин се промъква на острова на Епстийн“ и предварителен кадър от видеото го показва как тича около острова, размахвайки Коран.

Видеата също привличат зрители. Видеото на WAYOFLIFESQ има над 500 хиляди гледания към четвъртък сутринта, а това на Ash Alk - 1,6 милиона.

Ахмад Абуроб, създател на съдържание, базиран в Йордания, който говори пред Daily Mail, каза, че последният транш документи за Епстийн е помогнал за разпалването на новата видео тенденция.

"Последното публикуване на досиетата за Епстийн създаде тенденция и тази тенденция накара YouTuber-ите да отидат там, за да се възползват от тази тенденция“, каза Абуроб.

Много от YouTuber-ите, които посещават острова, са склонни да се фокусират върху "храма“ - синьо-бяла раирана сграда със златен купол, която според преглед на разрешителното на NBC News е построена като осмоъгълен музикален павилион.

По време на посещението на Алк на острова, той се разхождал из сградата и настоявал, че "тук са се случвали нечестиви неща“.

Видеоклиповете, в които създателите изследват забранени, опасни или табу места, обикновено се представят доста добре в социалните медии.

Нико Григ, създател, който има свое собствено видео за частния остров, публикува преди това видео, в което се твърди, че се промъква в Bohemian Grove, лагер в Калифорния, който провежда годишна среща на своите елитни и влиятелни членове всеки юли. Годишната среща на The Grove се е превърнала в митологизирана сред интернет конспираторите като вид черно месе, организирано от владетелите на съвременния свят.

Неговото видео за Bohemian Grove има 2,3 милиона гледания, но видеото му за остров Литъл Сейнт Джонго надмина с 12 милиона, доказвайки, че има публика за този зловещ нов спин-оф на съдържание, основано на истински престъпления.

Някои от създателите наистина се опитват да оправдаят съдържанието като самостоятелна форма на журналистика. Бен Лиси каза пред NBC News, че се надява видеото му, което той описва като "безгрижно и приключенско“, по някакъв начин да помогне за постигане на справедливост за оцелелите от Епстийн.

"Въпреки че е просто глупаво видео и всъщност не сме се промъкнали на острова или нещо подобно, а просто го видяхме, мисля, че все пак привлича повече внимание към него“, каза Лиси пред изданието. "И се надявам, че по някакъв малък начин може да постигне справедливост за жертвите и да помогне за разкриването или продължаването на осветляването на случващото се зад затворени врати".