Британският кралски флот разположи ядрената подводница клас Astute за атака срещу Иран HMS Anson в северната част на Арабско море, поставяйки я в обсег за подкрепа на удари срещу Иран. Подводницата отплава от Пърт, Австралия, на 6 март 2026 г. и сега действа в дълбоки води в Близкия изток. Това следва разполагането на разрушителя клас Type 45 HMS Dragon в Кипър за противодействие на ирански атаки с дронове и разполагането на бойни изтребители F-35B и Eurofighter за допълнително укрепване на регионалните усилия за противовъздушна отбрана. Иран предприе ответни удари срещу военните съоръжения на САЩ и техните стратегически партньори в Близкия изток от 28 февруари, в отговор на военното нападение на САЩ и Израел срещу страната, което започна на този ден, пише MWM.

Надводните и атакуващите подводници на Британския кралски флот страдат от изключително ниски нива на наличност, което ограничава способността им да предоставят подкрепа и води до разполагането само на два големи бойни кораба в Близкия изток. Международният статус на подводниците клас Astute обаче е значително по-висок от този на разрушителите клас Type 45, като последните имат дълга история на изключително ниска надеждност и са сред най-слабо въоръжените и най-малко универсални типове разрушители в света, което сериозно ограничава тяхната полезност. Шест щурмови подводници клас Astute в момента са в активна служба, като този клас е имал много продължителен производствен цикъл. Първият кораб от класа HMS Astute е заложен през януари 2001 г. и влиза в експлоатация почти десет години по-късно, през август 2010 г. Осмият и последен кораб, HMS Achilles, все още е в процес на изграждане.

HMS Anson е най-новата подводница клас Astute в активна служба и е въведена в експлоатация през август 2022 г.

Всеки от 7000-тонните кораби интегрира до 38 комбинации от торпеда Spearfish и крилати ракети BGM-109 Tomahawk Block IV. Това е много ограничен полезен товар в сравнение с други типове подводници, най-вече корабите от клас „Охайо“ на ВМС на САЩ, които интегрират 154 ракети „Томахоук“, еквивалентни на повече от четири кораба от клас „Астут“. Ограниченият капацитет за носене на ракети на корабите е особено важен, като се има предвид, че британските разрушители и фрегати нямат никакви възможности за нанасяне на удари с крилати ракети. Цената на приблизително 2 милиарда долара всяка, британските ударни подводници използват 39 000 антиакустични плочки, за да намалят акустичните си сигнатури, и могат да работят на дълбочина до 390 метра.

Повдигайки сериозни въпроси относно възможностите на британския подводен флот, бившият директор по ядрената политика в Министерството на отбраната контраадмирал Филип Матиас през декември подчерта, че флотът страда от „шокиращо ниски нива на наличност“, като съкращенията на бюджета и „огромният провал“ в управлението на ключов персонал са изострили проблема. Той отбеляза: „Обединеното кралство вече не е способно да управлява програма за ядрени подводници... Производителността във всички аспекти на програмата продължава да се влошава във всяко измерение. Това е безпрецедентна ситуация в ерата на ядрените подводници. Това е катастрофален провал в планирането на наследяването и лидерството.“ Подчертавайки продължаващите забавяния както в доставката на ударни подводници клас Astute, така и в разработването на балистични подводници клас Dreadnought, той се застъпи за фокусиране върху по-„рентабилни“ системи, като например по-малки безпилотни подводници.

Обединеното кралство изглежда е готово да играе по-значителна роля във водените от САЩ военни усилия срещу Иран, въпреки че сериозните ограничения на неговия флот и сухопътни сили повдигат въпроси относно обхвата на приноса, който страната може да направи. Възможността Eurofighter да бъдат разположени от бази в Източна Европа, евентуално в Турция, за да изстрелват атаки с крилати ракети Storm Shadow, наред с удари с Tomahawk от подводници, остава значителна, особено след като въоръжените сили на САЩ се сблъскват с все по-критичен недостиг на боеприпаси. Британските кралски военновъздушни сили въпреки това сериозно изчерпаха собствените си запаси от крилати ракети чрез много мащабни дарения на Украйна за използване срещу цели в Русия, докато самите запаси на ВМС са силно ограничени.