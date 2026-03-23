Путин поздрави Ким за преизбирането му, изпраща му "безусловна подкрепа"

Руският президент Владимир Путин топло поздрави Ким Чен Ун за преизбирането му за председател на Комисията по държавните въпроси на Корейската народнодемократична република, според поздравителна телеграма, публикувана на уебсайта на Кремъл.

"Уважаеми другарю Ким Чен Ун, моля, приемете моите сърдечни поздравления за преизбирането Ви за председател на Комисията по държавните въпроси на Корейската народнодемократична република“, се казва в документа, разпространен от руската телеграфна агенция.

Според Путин решението на депутатите от Върховното народно събрание ясно показва единодушна обществена подкрепа за усилията на севернокорейския лидер за справяне със социално-икономическите предизвикателства пред страната и защита на нейния суверенитет и законни интереси на международната сцена.

В телеграмата се отбелязва, че Русия и Северна Корея ще продължат да работят заедно за по-нататъшно развитие на стратегическото си партньорство.

"Разбира се, ще продължим тясното си сътрудничество за развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Москва и Пхенян. Това несъмнено служи на фундаменталните интереси на нашите народи“, подчерта Путин.

Руският президент също така подчерта, че Москва високо цени личния принос на Ким за укрепване на двустранните връзки. "Русия високо цени Вашия личен принос за укрепване на приятелските, съюзнически връзки между нашите страни“, отбеляза стопанинът на Кремъл в телеграма до севернокорейския лидер.

"Пожелавам Ви по-нататъшен успех в отговорните Ви държавни задължения, както и добро здраве и благополучие“, се казва в заключение в телеграмата на Путин.

ТАСС припомня, че на 9-ия конгрес на Корейската работническа партия, който в момента се провежда в Пхенян, законодателите гласуваха за преизбиране на лидера на страната Ким Чен Ун за генерален секретар, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Ким Чен Ун е лидер на Северна Корея от 2011 година. От 2016 г. той ръководи Комисията по държавните въпроси, най-висшият орган на държавната власт, отговорен за въпросите на държавната политика.

Официалната му титла е председател на Комисията по държавните въпроси на Северна Корея. След конституционна поправка през 2019 г. той официално получава статут на държавен глава и върховен главнокомандващ на Корейската народна армия. Преди тази поправка председателят на Президиума на Върховното народно събрание се е считал за номинален държавен глава.